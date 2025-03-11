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Путину доложили об атаке БПЛА на Московский регион

Ведомости

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву и Московскую область, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Силы противовоздушной обороны сбили 91 беспилотник в Подмосковье в ночь на 11 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал отбитую ночью атаку самой массированной: на подлете к столице были ликвидированы 74 беспилотника, а на разных рубежах в целом свыше 100.

По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, в результате атаки БПЛА на Московскую область погибли два человека и еще 18 пострадали, в их числе трое детей.

Погибшими оказались сотрудники «Мираторга», уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Беспилотник атаковал парковку рядом с производственным комплексом и распределительным центром компании в селе Ям в округе Домодедово в 5:14 утра, когда мужчины только заступили на смену.

СК России возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Всего в ночь на 11 марта дежурные средства ПВО сбили над регионами России 337 украинских БПЛА.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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