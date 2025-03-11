Путину доложили об атаке БПЛА на Московский регион
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву и Московскую область, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Силы противовоздушной обороны сбили 91 беспилотник в Подмосковье в ночь на 11 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал отбитую ночью атаку самой массированной: на подлете к столице были ликвидированы 74 беспилотника, а на разных рубежах в целом свыше 100.
По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, в результате атаки БПЛА на Московскую область погибли два человека и еще 18 пострадали, в их числе трое детей.
Погибшими оказались сотрудники «Мираторга», уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Беспилотник атаковал парковку рядом с производственным комплексом и распределительным центром компании в селе Ям в округе Домодедово в 5:14 утра, когда мужчины только заступили на смену.
Всего в ночь на 11 марта дежурные средства ПВО сбили над регионами России 337 украинских БПЛА.