Путину доложили об атаке БПЛА на Московский регион

Силы противовоздушной обороны сбили 91 беспилотник в Подмосковье в ночь на 11 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал отбитую ночью атаку самой массированной: на подлете к столице были ликвидированы 74 беспилотника, а на разных рубежах в целом свыше 100.