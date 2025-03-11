Путин встретится с губернатором Архангельской области Цыбульским

Песков также сообщил, что Путин поддержал решение губернатора Пермского края Дмитрий Махонина принять участие в сентябрьских выборах. Он напомнил, что глава региона на встрече с президентом 10 марта сообщил, что срок его полномочий истекает и что он «имеет в виду выставить свою кандидатуру на выборы в сентябре».