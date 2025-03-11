Путин встретится с губернатором Архангельской области Цыбульским
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
По его словам, 11 марта президент работает в Кремле, проводятся внутренние встречи.
«Одна из встреч, как чаще всего бывает, это продолжение региональной проблематики – будет губернатор Архангельской области Цыбульский сегодня на докладе у президента, что и будет публичным мероприятием», – сказал представитель Кремля.
Песков также сообщил, что Путин поддержал решение губернатора Пермского края Дмитрий Махонина принять участие в сентябрьских выборах. Он напомнил, что глава региона на встрече с президентом 10 марта сообщил, что срок его полномочий истекает и что он «имеет в виду выставить свою кандидатуру на выборы в сентябре».
«И с учетом собственно результатов работы, которые обсуждались на вчерашней встрече с президентом, Путин сказал, что поддерживает такое решение Махонина», – отметил представитель Кремля.