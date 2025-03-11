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Путин встретится с губернатором Архангельской области Цыбульским

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, 11 марта президент работает в Кремле, проводятся внутренние встречи.

«Одна из встреч, как чаще всего бывает, это продолжение региональной проблематики – будет губернатор Архангельской области Цыбульский сегодня на докладе у президента, что и будет публичным мероприятием», – сказал представитель Кремля.

Песков также сообщил, что Путин поддержал решение губернатора Пермского края Дмитрий Махонина принять участие в сентябрьских выборах. Он напомнил, что глава региона на встрече с президентом 10 марта сообщил, что срок его полномочий истекает и что он «имеет в виду выставить свою кандидатуру на выборы в сентябре».

«И с учетом собственно результатов работы, которые обсуждались на вчерашней встрече с президентом, Путин сказал, что поддерживает такое решение Махонина», – отметил представитель Кремля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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