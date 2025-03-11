У Путина не запланирована встреча с генсеком ОБСЕ

Визит Синирлиоглу в Москву совпал с массированной атакой на регион украинских беспилотников. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, генсека ОБСЕ отвезли на место падения украинских БПЛА. Дипломат также отметила, что уже не в первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов вооруженных сил Украины. В настоящее время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит с Синирлиоглу переговоры.