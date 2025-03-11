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У Путина не запланирована встреча с генсеком ОБСЕ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу, находящимся с визитом в Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.

«Встреча с Путиным не запланирована. Организация имеет большие проблемы. Она не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для специальной военной операции, хотя могла это сделать», – сказал Песков, добавив, что переговоры 11 марта проводятся по линии МИДа.

Пескова также спросили, ожидает ли Кремль, что позиция ОБСЕ по украинскому конфликту изменится после того, как Синирлиоглу побывал на месте атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в подмосковном Видном. Пресс-секретарь президента РФ посоветовал не преувеличивать такие ожидания. При этом он считает правильным, что генсеку ОБСЕ продемонстрировали последствия атаки, «а главное, показали, куда бьет киевский режим».

«Вот это важно понимать, что речь идет о жилых домах», – отметил Песков.

Визит Синирлиоглу в Москву совпал с массированной атакой на регион украинских беспилотников. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, генсека ОБСЕ отвезли на место падения украинских БПЛА. Дипломат также отметила, что уже не в первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов вооруженных сил Украины. В настоящее время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит с Синирлиоглу переговоры.

В ночь на 11 марта силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 337 украинских беспилотников, 91 из них – в Подмосковье. По словам мэра столицы Сергея Собянина, была отбита самая массированная атака украинских БПЛА на Москву: на подлете к столице российские военные сбили 74 беспилотника, а на разных рубежах в целом более 100.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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