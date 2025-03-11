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Лавров проводит переговоры с генсеком ОБСЕ

Глава МИД РФ заявил, что цели и принципы организации сейчас грубо нарушаются и игнорируются
Елена Вострикова
Сергей Булкин / ТАСС
Сергей Булкин / ТАСС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Москве ведет переговоры с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу. Прямую трансляцию встречи опубликовал МИД РФ на Rutube.

В начале мероприятия Лавров заявил, что Синирлиоглу возглавил ОБСЕ в непростые времена. По его словам, страны Евросоюза и НАТО загнали организацию в состояние глубокого кризиса.

«Все изначальные цели создания организации и принципы, на которых она зиждется, сейчас грубо нарушаются и игнорируются. Поэтому мы очень рассчитываем на ваш опыт и вашу мудрость», – сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что он хорошо знает послужной список Синирлиоглу и у него нет никаких сомнений, что новый руководитель ОБСЕ сделает все возможное, чтобы вернуть организацию к ее истокам и принципам.

Генсек ОБСЕ в ответ признал, что организация сейчас не в лучшей форме. Но, по словам Синирлиоглу, наша общая задача – вернуть организации былую актуальность.

По завершении переговоров состоится пресс-конференция, сообщили в МИДе.

Визит генсека ОБСЕ в Москву совпал с массированной атакой украинских беспилотников на столичный регион. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Синирлиоглу отвезли на место падения украинских беспилотных летательных аппаратов в столице. По ее словам, уже не в первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ.

В ночь с 10 на 11 марта ряд российских регионов подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Минобороны РФ сообщило, что всего было сбито 337 дронов. Из них 91 был уничтожен в небе над Московской областью. По данным Минздрава, при атаке БПЛА в Подмосковье погибли два человека, а еще 18 пострадали.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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