Лавров проводит переговоры с генсеком ОБСЕ

Лавров проводит переговоры с генсеком ОБСЕГлава МИД РФ заявил, что цели и принципы организации сейчас грубо нарушаются и игнорируются
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Москве ведет переговоры с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу. Прямую трансляцию встречи опубликовал МИД РФ на Rutube.
В начале мероприятия Лавров заявил, что Синирлиоглу возглавил ОБСЕ в непростые времена. По его словам, страны Евросоюза и НАТО загнали организацию в состояние глубокого кризиса.
«Все изначальные цели создания организации и принципы, на которых она зиждется, сейчас грубо нарушаются и игнорируются. Поэтому мы очень рассчитываем на ваш опыт и вашу мудрость», – сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что он хорошо знает послужной список Синирлиоглу и у него нет никаких сомнений, что новый руководитель ОБСЕ сделает все возможное, чтобы вернуть организацию к ее истокам и принципам.
Генсек ОБСЕ в ответ признал, что организация сейчас не в лучшей форме. Но, по словам Синирлиоглу, наша общая задача – вернуть организации былую актуальность.
По завершении переговоров состоится пресс-конференция, сообщили в МИДе.
Визит генсека ОБСЕ в Москву совпал с массированной атакой украинских беспилотников на столичный регион. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Синирлиоглу отвезли на место падения украинских беспилотных летательных аппаратов в столице. По ее словам, уже не в первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ.
В ночь с 10 на 11 марта ряд российских регионов подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Минобороны РФ сообщило, что всего было сбито 337 дронов. Из них 91 был уничтожен в небе над Московской областью. По данным Минздрава, при атаке БПЛА в Подмосковье погибли два человека, а еще 18 пострадали.