Лавров проводит переговоры с генсеком ОБСЕ

В ночь с 10 на 11 марта ряд российских регионов подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Минобороны РФ сообщило, что всего было сбито 337 дронов. Из них 91 был уничтожен в небе над Московской областью. По данным Минздрава, при атаке БПЛА в Подмосковье погибли два человека, а еще 18 пострадали.