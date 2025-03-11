Захарова: генсеку ОБСЕ покажут разрушения после атаки Москвы украинскими дронами
По приезде в столицу представители МИДа повезли генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглуне на места, разрушенные в ходе атаки беспилотников на Москву и Подмосковье в ночь на 11 марта, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе визита в НИУ ВШЭ.
Позже ТАСС сообщил, что делегации ОБСЕ продемонстрировали последствия ударов украинских беспилотников в Видном.
Утром 11 марта Захарова заявила, что массовая атака БПЛА на Москву была связана с визитом Синирлиоглуне. Она подчеркнула, что приезд высокопоставленной зарубежной делегации в столицу не первый раз сопровождается атакой украинских дронов.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 11 марта была отбита самая массированная атака украинских БПЛА на Москву. На подлете к столице были сбиты 74 беспилотника, а на разных рубежах в целом более 100. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о массированной атаке БПЛА на регион – по предварительным данным, двое погибли, пострадали четыре человека.