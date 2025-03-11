Захарова: генсеку ОБСЕ покажут разрушения после атаки Москвы украинскими дронами

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 11 марта была отбита самая массированная атака украинских БПЛА на Москву. На подлете к столице были сбиты 74 беспилотника, а на разных рубежах в целом более 100. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о массированной атаке БПЛА на регион – по предварительным данным, двое погибли, пострадали четыре человека.