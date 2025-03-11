Собянин поблагодарил силы ПВО Минобороны за работу при отражении атаки БПЛА

По информации Минобороны, в ночь на 11 марта над регионами России средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских БПЛА. 126 беспилотников было нейтрализовано в Курской области. Еще 91 – в Подмосковье. Кроме того, 38 БПЛА были сбиты в Брянской области, 25 – в Белгородской, 22 – в Рязанской, 10 – в Калужской, по восемь – в Липецкой и Орловской областях, шесть – в Воронежской и три – в Нижегородской.