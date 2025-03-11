Собянин поблагодарил силы ПВО Минобороны за работу при отражении атаки БПЛА
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны за работу при отражение беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) во время атаки на Москву и Подмосковье, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Собянин подчеркнул, что в ночь на 11 марта была отбита самая массивная атака украинских БПЛА на Москву. Он уточнил, что на подлете к Москве были сбиты 74 беспилотника, а на разных рубежах, в целом, более 100.
По информации Минобороны, в ночь на 11 марта над регионами России средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских БПЛА. 126 беспилотников было нейтрализовано в Курской области. Еще 91 – в Подмосковье. Кроме того, 38 БПЛА были сбиты в Брянской области, 25 – в Белгородской, 22 – в Рязанской, 10 – в Калужской, по восемь – в Липецкой и Орловской областях, шесть – в Воронежской и три – в Нижегородской.
Предварительно, в результате массовой атаки на Москву и Подмосковье погиб один человек, еще трое получили ранения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.