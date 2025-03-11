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Собянин поблагодарил силы ПВО Минобороны за работу при отражении атаки БПЛА

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны за работу при отражение беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) во время атаки на Москву и Подмосковье, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Собянин подчеркнул, что в ночь на 11 марта была отбита самая массивная атака украинских БПЛА на Москву. Он уточнил, что на подлете к Москве были сбиты 74 беспилотника, а на разных рубежах, в целом, более 100.

По информации Минобороны, в ночь на 11 марта над регионами России средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских БПЛА. 126 беспилотников было нейтрализовано в Курской области. Еще 91 – в Подмосковье. Кроме того, 38 БПЛА были сбиты в Брянской области, 25 – в Белгородской, 22  – в Рязанской, 10 – в Калужской, по восемь – в Липецкой и Орловской областях, шесть – в Воронежской и три – в Нижегородской.

Предварительно, в результате массовой атаки на Москву и Подмосковье погиб один человек, еще трое получили ранения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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