ПВО сбила беспилотники над Щелково и Троицком

До этого в Минобороны рассказали о массированной атаке украинских беспилотников, которая затронула несколько российских регионов. Так, в период с 19.00 до 22.00 силами ПВО уничтожены 49 украинских дронов: 37 над территорией Курской области, семь – над Брянской, четыре – над Крымом и один – над Белгородской областью.