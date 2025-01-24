ПВО сбила беспилотники над Щелково и Троицком«Домодедово», «Жуковский» и «Внуково» приостановили прием и отправку рейсов
Российские средства ПВО сбили беспилотники в Щелково и Троицком административном округе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
О сбитом в Троицком округе дроне Собянин написал в 1:49, в Щелоково – в 2:05. По данным столичного мэра, на месте работают экстренные службы.
В аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 2:12, по сообщению официального представителя Росавиации Артема Кореняко, ограничения были сняты. За это время на запасные аэродромы ушли четыре самолета, выполнявших рейсы во «Внуково» и два самолета, следовавших в «Домодедово».
В ночь на 24 января дроны также были сбиты под Коломной и Раменским. Собянин отметил, что специалисты экстренных службы уже работают на местах падения обломков. Согласно предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Позже мэр добавил, что в городском округе Подольск сбили еще два беспилотника, летевших на Москву.
До этого в Минобороны рассказали о массированной атаке украинских беспилотников, которая затронула несколько российских регионов. Так, в период с 19.00 до 22.00 силами ПВО уничтожены 49 украинских дронов: 37 над территорией Курской области, семь – над Брянской, четыре – над Крымом и один – над Белгородской областью.