Захарова: Киев направил БПЛА на Москву в день визита генсека ОБСЕ
Массированная атака беспилотников на Москву связана с визитом генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглуне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов», – добавила Захарова.
Утром губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о массированной атаке БПЛА на Москву и Московскую область. По информации Воробьева, в результате атаки есть один погибший и трое раненых. Инциденты произошли в городе Видное Ленинского городского округа и в селе Ям городского округа Домодедово.
Кроме того, обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Раменском. По меньшей мере семь квартир в доме на Северном шоссе получили повреждения. Из здания были эвакуированы 12 человек, включая трех детей. На месте происшествия пострадавшим была оказана медицинская помощь.
Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева сообщала об остановке поездов и возгорании на парковке «Мираторга» после падения БПЛА.
По информации Минобороны, российские системы ПВО сбили в Подмосковье 91 беспилотник. Всего за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотных летательных аппаратов в 10 регионах РФ.