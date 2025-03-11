Захарова: Киев направил БПЛА на Москву в день визита генсека ОБСЕ

Кроме того, обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Раменском. По меньшей мере семь квартир в доме на Северном шоссе получили повреждения. Из здания были эвакуированы 12 человек, включая трех детей. На месте происшествия пострадавшим была оказана медицинская помощь.