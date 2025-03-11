Кремль не располагает информацией о переговорах США и Украины
Кремль не располагает информацией по переговорам США и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
11 марта в Джидде Саудовской Аравии начались переговоры представителей США и Украины. Американскую делегацию возглавил госсекретарь Марко Рубио, а украинскую – глава офиса президента Андрей Ермак. Известно, что президент Украины Владимир Зеленский также находится в Саудовской Аравии, но не будет принимать участия в переговорах.
В этот же день Песков заявил, что США «каким-то образом» сообщат России о ходе переговоров с украинской делегацией.