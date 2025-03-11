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Песков рассказал о возможных контактах с США после их переговоров с Украиной

Вашингтон проинформирует РФ по итогам контактов с Украиной в Джидде, ожидают в Кремле
Ведомости

Кремль проинформирует своевременно, в каком формате США расскажут об их сегодняшних контактах с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, будет ли это сделано с помощью визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, Песков не стал опровергать такую возможность, но и не подтвердил.

По его словам, Вашингтон «каким-то образом» проинформирует Россию о ходе переговоров в Джидде с представителями Киева.

По вопросам мирного урегулирования украинского конфликта стоит опираться только на официальные источники, почеркнул он.

«В западных СМИ сейчас очень много неправильной информации, очень много слухов, которые не соответствуют действительности», – напомнил Песков.

6 марта президент Укрианы Владимир Зеленский рассказал о планируемой встрече с американской делегацией. Ожидается, что на предстоящих переговорах пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию украинского конфликта и прекращению огня с Россией, сообщил журналистам Уиткофф.

10 марта Уиткофф рассказал агентству Reuters, что на предстоящей встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии представители стран обсудят «территориальные вопросы» и «протоколы безопасности» для Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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