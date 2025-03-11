Песков рассказал о возможных контактах с США после их переговоров с Украиной

Песков рассказал о возможных контактах с США после их переговоров с УкраинойВашингтон проинформирует РФ по итогам контактов с Украиной в Джидде, ожидают в Кремле
Кремль проинформирует своевременно, в каком формате США расскажут об их сегодняшних контактах с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, будет ли это сделано с помощью визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, Песков не стал опровергать такую возможность, но и не подтвердил.
По его словам, Вашингтон «каким-то образом» проинформирует Россию о ходе переговоров в Джидде с представителями Киева.
По вопросам мирного урегулирования украинского конфликта стоит опираться только на официальные источники, почеркнул он.
«В западных СМИ сейчас очень много неправильной информации, очень много слухов, которые не соответствуют действительности», – напомнил Песков.
6 марта президент Укрианы Владимир Зеленский рассказал о планируемой встрече с американской делегацией. Ожидается, что на предстоящих переговорах пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию украинского конфликта и прекращению огня с Россией, сообщил журналистам Уиткофф.
10 марта Уиткофф рассказал агентству Reuters, что на предстоящей встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии представители стран обсудят «территориальные вопросы» и «протоколы безопасности» для Украины.