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Уиткофф: в Джидде Украина и США обсудят «территориальные вопросы»

Ведомости

В ходе предстоящей встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии представители стран обсудят «территориальные вопросы» и «протоколы безопасности» для Украины, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, передает Reuters.

Ожидается, что в Джидде также будет обсуждаться вопрос обмена разведданными между Украиной и США и подписание соглашения о редкоземельных металлах. Уиткофф не исключил возможность визита президента Украины Владимира Зеленского в США в ближайшее время для подписания данного документа.

6 марта Зеленский рассказал о планируемой встрече с американской делегацией. Ожидается, что на предстоящих переговорах пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию украинского конфликта и прекращению огня с Россией, сообщил журналистам Уиткофф.

7 марта Зеленский сообщил, что в состав украинской делегации на встрече с США войдут глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД страны Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Подписания сделки Украины и США о редкоземельных металлах должно было состояться в конце февраля, но в ходе визита Зеленского в Вашингтон между украинским лидером, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом разгорелся спор. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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