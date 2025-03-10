Уиткофф: в Джидде Украина и США обсудят «территориальные вопросы»
В ходе предстоящей встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии представители стран обсудят «территориальные вопросы» и «протоколы безопасности» для Украины, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, передает Reuters.
Ожидается, что в Джидде также будет обсуждаться вопрос обмена разведданными между Украиной и США и подписание соглашения о редкоземельных металлах. Уиткофф не исключил возможность визита президента Украины Владимира Зеленского в США в ближайшее время для подписания данного документа.
7 марта Зеленский сообщил, что в состав украинской делегации на встрече с США войдут глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД страны Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
Подписания сделки Украины и США о редкоземельных металлах должно было состояться в конце февраля, но в ходе визита Зеленского в Вашингтон между украинским лидером, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом разгорелся спор. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.