Уиткофф: в Джидде Украина и США обсудят «территориальные вопросы»

Подписания сделки Украины и США о редкоземельных металлах должно было состояться в конце февраля, но в ходе визита Зеленского в Вашингтон между украинским лидером, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом разгорелся спор. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.