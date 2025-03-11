О чем будут говорить делегации США и Украины в Саудовской Аравии

О чем будут говорить делегации США и Украины в Саудовской АравииАмериканцы оценят готовность Украины идти на уступки
Поздно вечером 10 марта по московскому времени спецпредставитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф рассказал Fox News, что президент Украины Владимир Зеленский уже принес письменные извинения его начальнику за «весь тот инцидент, который произошел в Овальном кабинете» 28 февраля (речь об их перепалке под камерами СМИ). В Вашингтоне сочли это «важным шагом», который можно «назвать прогрессом» для заключения сделки.
Извинения Зеленский принес, судя по всему, накануне переговоров, которые 11–12 марта проведут в прибрежном саудовском городе Джидда представители США и Украины. Это будет первая официальная встреча представителей Киева и Вашингтона после 28 февраля. В преддверии диалога в Саудовскую Аравию 10 марта вылетел Зеленский, где он также планирует встретиться с саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.
Перед встречей Зеленский также заявил, что надеется на положительные результаты переговоров «как в плане приближения мира, так и в плане получения дальнейшей военной помощи» со стороны США, частично приостановленной в начале марта.
В состав украинской делегации вошли руководитель офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Американскую сторону представит госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Уиткофф, передает Reuters. Перед своей поездкой в Саудовскую Аравию 7 марта Рубио также провел телефонные переговоры с Сибигой и передал ему слова американского президента Трампа о полной решимости Вашингтона положить конец российско-украинскому конфликту.
Накануне переговоров в Джидде американский спецпосланник Уиткофф сообщил, что на встрече 12 марта стороны обсудят вопрос об обмене разведданными. Он добавил, что Вашингтон в будущих переговорах также рассчитывает на «значительный прогресс» в сделке о совместной разработке украинских полезных ископаемых.
Чуть ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что американская сторона использует эту встречу для того, чтобы определить готовность Киева пойти на существенные уступки ради прекращения боевых действий. Кроме того, по словам собеседника агентства, в ходе диалога Вашингтон также попытается прощупать решительность Украины в отношении нормализации отношений с США после словесной перебранки двух президентов в Белом доме, где сорвалось заключение сделки по украинским минералам.
В то же время источник Bloomberg сообщил, что Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы убедить их пойти на перемирие и начать переговоры с Москвой о постоянном прекращении огня. По словам собеседника агентства, если украинские власти согласятся с этими условиями, то Белый дом снимет с Украины ограничения на поставки американской военной техники и боеприпасов. При этом обсуждение гарантий безопасности Украине со стороны США пока приостановлено. Помимо этого в администрации Трампа набрасывают схемы ослабления экономических санкций против России, включая санкции на экспорт российских энергоресурсов, если Москва согласится на перемирие с Киевом.
На встрече в Джидде президент Трамп рассчитывает увидеть отношение Украины не только к мирным переговорам, но и к сделке по украинским минералам, пишет NBC со ссылкой на источники в Белом доме. При этом Трамп в частном порядке дал понять, что подписанного соглашения между Киевом и Вашингтоном по добыче полезных ископаемых будет недостаточно для возобновления военной помощи США. По словам собеседника телеканала, американский президент также хотел бы видеть определенные движения со стороны украинского руководства в сторону проведения президентских выборов.
Ранее Зеленский исключал вероятность заключения соглашения о прекращении огня в обмен на территориальные уступки. Вместо этого он на своей странице в Х предложил на первом этапе заключить перемирие на море, наложить запрет на использование ракет, беспилотников, на удары по энергетической и гражданской инфраструктуре, а также провести обмен пленными. Это почти полностью совпадает с предложением президента Франции Эмманюэля Макрона. И только затем Зеленский хочет вместе с США договориться об окончательном урегулировании конфликта. Кроме того, украинский президент в качестве условия для заключения сделки по полезным ископаемым по-прежнему хочет гарантий безопасности стране со стороны США.
Телеканал CNN сообщил, что представители США в Саудовской Аравии также планируют на этой неделе встретиться с российской делегацией отдельно от украинцев. Но чуть позже представитель российского МИДа Мария Захарова опровергла «Ведомостям» эту информацию, добавив, что от американской стороны даже не поступало никаких сообщений о дальнейшем развитии контактов.
Делегации России и США впервые за три года провели переговоры в Эр-Рияде 18 февраля. Помимо восстановления двусторонних отношений на встрече стороны также обсудили урегулирование украинского кризиса.
Саудовская Аравия – близкий партнер США на Ближнем Востоке и занимает нейтральную позицию в российско-украинском конфликте, говорит эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Выбор этой площадки для переговоров, продолжает эксперт, также обусловлен нежеланием Вашингтона подключать европейцев из-за разницы подходов. «Не исключаю также, что Трамп таким образом хочет укрепить сотрудничество с Эр-Риядом в сфере торговли оружием, а также укрепить взаимодействие с королевством на стратегических направлениях в контексте конфликта в Газе и саудовско-израильского примирения», – считает эксперт.
На встрече в Джидде американская сторона попытается окончательно дожать украинцев, чтобы вынудить их пойти на уступки в урегулировании украинского кризиса, продолжает Кортунов. Эксперт отметил, что если в Киеве будут готовы пойти на уступки и подписать соглашение по природным ресурсам, то это может стать началом процесса постепенного возобновления американской помощи Украине. Но Кортунов подчеркнул, что в Вашингтоне вряд ли готовы поверить Киеву на слово и, скорее всего, предусмотрят механизмы мониторинга соблюдения Украиной данных ею обязательств. «Только после этого можно будет говорить о возможном возобновлении помощи, но это вряд ли будет в тех же масштабах, как при Байдене», – сказал эксперт. Как считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, Киев пока не готов к конструктивному диалогу с Москвой и постарается сделать все возможное, чтобы не только минимизировать перспективы урегулирования кризиса, но и по возможности сорвать диалог между Россией и США.
Что касается разведданных, то США, судя по всему, закрыли доступ к часто обновляемым данным, которые обеспечивались американскими спутниковыми группировками, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. Речь идет о данных, которые можно использовать для ударов по местам дислокации российских сил и средств, т. е. по сосредоточению войск, самолетам на аэродромах и т. д. При этом для ударов украинскими дронами и ракетами по стационарным целям можно обойтись и без них, говорит эксперт.