О чем будут говорить делегации США и Украины в Саудовской Аравии

На встрече в Джидде американская сторона попытается окончательно дожать украинцев, чтобы вынудить их пойти на уступки в урегулировании украинского кризиса, продолжает Кортунов. Эксперт отметил, что если в Киеве будут готовы пойти на уступки и подписать соглашение по природным ресурсам, то это может стать началом процесса постепенного возобновления американской помощи Украине. Но Кортунов подчеркнул, что в Вашингтоне вряд ли готовы поверить Киеву на слово и, скорее всего, предусмотрят механизмы мониторинга соблюдения Украиной данных ею обязательств. «Только после этого можно будет говорить о возможном возобновлении помощи, но это вряд ли будет в тех же масштабах, как при Байдене», – сказал эксперт. Как считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, Киев пока не готов к конструктивному диалогу с Москвой и постарается сделать все возможное, чтобы не только минимизировать перспективы урегулирования кризиса, но и по возможности сорвать диалог между Россией и США.