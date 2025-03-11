Белый дом: встреча Украины и США была продуктивной
Встреча между представителями США и Украины в Саудовской Аравии была результативной, а информация, которую Белый дом получал в течение дня по ее итогам, носит позитивный характер, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Я могу заверить вас, всех присутствующих здесь и американский народ, что новости, которые мы получали в течение дня с этой встречи и о которых был проинформирован президент, являются положительными. Эта встреча была продуктивной», – сказала на пресс-брифинге Левитт.
Левитт добавила, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц сами расскажут о конкретных деталях того, что произошло сегодня, после завершения переговоров.
Днем 11 марта в саудовской Джидде начались переговоры между представителями США и Украины. По данным украинского МИДа, ключевыми темами заявлены двусторонние отношения этих стран и путь к миру с Россией. По итогам первого раунда переговоров глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча с командой США началась «очень конструктивно». После небольшого перерыва она была продолжена.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией по переговорам США и Украины.