В Белом доме заявили о готовности Трампа к диалогу с новым лидером Канады
Президент США Дональд Трамп еще не контактировал с избранным премьер-министром Канады Марком Карни, но открыт для общения, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Президент пока не разговаривал с господином Карни. Однако, безусловно, его телефон всегда доступен для лидеров, которые хотят с ним связаться», – сказала на пресс-брифинге Левитт.
Левитт заметила, что Вашингтон считает Канаду соседом и партнером. «Они всегда были союзником. Возможно, теперь они становятся конкурентом», – добавила она.
Ранее, 10 марта, Трамп сообщил, что Вашингтон увеличивает пошлины на канадские сталь и алюминий с 25 до 50%. Трамп сделал объявление в своей сети Truth Social в свете объявления провинцией Канады Онтарио 25%-ного увеличения тарифов на электроэнергию, поставляемую в США, в ответ на американские пошлины.
Трамп предупредил, что в случае если Канада не откажется от своих затянувшихся пошлин, он значительно повысит тарифы на автомобили, импортируемые в США. По его словам, этот шаг может фактически привести к парализации канадской автомобильной промышленности.
Он сообщил, что вскоре объявит о введении режима национальной чрезвычайной ситуации в сфере энергетики в регионе, затронутом канадскими пошлинами. Онтарио поставляет электроэнергию в Миннесоту, Нью-Йорк и Мичиган. «Это позволит США быстро принять необходимые меры для устранения этой оскорбительной угрозы со стороны Канады», – сказал Трамп.
Кроме того, президент США призвал Канаду немедленно отменить фермерские пошлины на молочную продукцию, которые, по его словам, сейчас достигают от 250% до 390%.
Президент США подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». 2 февраля. Пошлины для КНР составили 10%, для Канады и Мексики – по 25%.
Впоследствии он отложил начало действия пошлин в отношении Канады и Мексики на месяц, они были запущены с 4 марта. Затем Трамп подписал указ, которым отсрочил их начало до 2 апреля. Послабление распространяется на товары из этих двух стран, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение.
При этом 7 марта американский лидер объявил, что введет ответные пошлины на канадские молочные продукты и пиломатериалы, если Оттава не снизит свои пошлины на американские товары. Министр финансов Канады Доминик Леблан в соцсети X сообщил, что страна не будет вводить вторую волну тарифов на товары из США до 2 апреля.