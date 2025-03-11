В Белом доме заявили о готовности Трампа к диалогу с новым лидером Канады

Впоследствии он отложил начало действия пошлин в отношении Канады и Мексики на месяц, они были запущены с 4 марта. Затем Трамп подписал указ, которым отсрочил их начало до 2 апреля. Послабление распространяется на товары из этих двух стран, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение.