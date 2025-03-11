Трамп выразил надежду на прекращение огня на Украине в ближайшие несколько дней
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на полное прекращение огня в Украине «в течение ближайших нескольких дней».
Когда его спросили, как быстро может начаться прекращение огня, Трамп ответил: «Я надеюсь, что это произойдет в ближайшие несколько дней».
«Я бы хотел это увидеть. Я знаю, что у нас завтра большая встреча с Россией, и, надеюсь, состоятся отличные переговоры», – добавил он.
11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры между представителями США и Украины. После встречи правительства Соединенных Штатов и Украины опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию.
Вашингтон берет на себя обязательство довести это предложение до Москвы. Переговорные группы Украины и США начнут работу по достижению прочного мира.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией по переговорам США и Украины.