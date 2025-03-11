Трамп выразил надежду на прекращение огня на Украине в ближайшие несколько дней

11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры между представителями США и Украины. После встречи правительства Соединенных Штатов и Украины опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию.