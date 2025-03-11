ООН после массового налета БПЛА на Россию осудило атаки на гражданское население
Организация Объединенных Наций осуждает любые атаки на гражданскую инфраструктуру и население, где бы они ни происходили. Об этом заявил на брифинге официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик. Так он ответил на просьбу прокомментировать масштабное нападение украинских беспилотников на столицу России и ее регионы 11 марта.
«Нападения на гражданских лиц и гражданские объекты запрещены международным гуманитарным правом, и любые такие нападения должны быть немедленно прекращены», – сказал Дюжаррик.
Он также повторил призыв генсекретаря ООН к деэскалации и остановке боевых действий.
Как сообщало Минобороны РФ, 11 марта украинские войска нанесли массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры России с применением беспилотных летательных аппаратов. Всего было обнаружено и сбито 343 БПЛА, 91 из которых – в небе над Московской областью. В результате удара в Домодедове погибли три человека. Есть также раненые мирные жители. По факту массированных атак беспилотниками Следственный комитет России возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).