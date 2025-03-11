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ООН после массового налета БПЛА на Россию осудило атаки на гражданское население

Ведомости

Организация Объединенных Наций осуждает любые атаки на гражданскую инфраструктуру и население, где бы они ни происходили. Об этом заявил на брифинге официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик. Так он ответил на просьбу прокомментировать масштабное нападение украинских беспилотников на столицу России и ее регионы 11 марта.

«Нападения на гражданских лиц и гражданские объекты запрещены международным гуманитарным правом, и любые такие нападения должны быть немедленно прекращены», – сказал Дюжаррик.

Он также повторил призыв генсекретаря ООН к деэскалации и остановке боевых действий.

Последствия атаки беспилотников на Московский регион
Утром 11 марта силы ПВО перехватили 91 дрон над Подмосковьем, сообщили в Минобороны России. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице сбито 74 беспилотника, а «на разных рубежах в целом сотни боевых БПЛА». По его словам, отражена самая массированная атака на Москву. Известно о двух погибших в Домодедове. По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, обе жертвы – сотрудники «Мираторга». Пострадали как минимум 18 человек. СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
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Утром 11 марта силы ПВО перехватили 91 дрон над Подмосковьем, сообщили в Минобороны России. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице сбито 74 беспилотника, а «на разных рубежах в целом сотни боевых БПЛА». По его словам, отражена самая массированная атака на Москву. Известно о двух погибших в Домодедове. По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, обе жертвы – сотрудники «Мираторга». Пострадали как минимум 18 человек. СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). / Валерий Шарифулин / ТАСС

Как сообщало Минобороны РФ, 11 марта украинские войска нанесли массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры России с применением беспилотных летательных аппаратов. Всего было обнаружено и сбито 343 БПЛА, 91 из которых – в небе над Московской областью. В результате удара в Домодедове погибли три человека. Есть также раненые мирные жители. По факту массированных атак беспилотниками Следственный комитет России возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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