ООН после массового налета БПЛА на Россию осудило атаки на гражданское население

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Утром 11 марта силы ПВО перехватили 91 дрон над Подмосковьем, сообщили в Минобороны России. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице сбито 74 беспилотника, а «на разных рубежах в целом сотни боевых БПЛА». По его словам, отражена самая массированная атака на Москву. Известно о двух погибших в Домодедове. По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, обе жертвы – сотрудники «Мираторга». Пострадали как минимум 18 человек. СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). / Валерий Шарифулин / ТАСС