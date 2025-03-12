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Безуглая сообщила об увольнении украинского генерала Красильникова

Ведомости

Главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский уволил генерала Дмитрия Красильникова (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), который разыскивается в России за преступления в Курской области. Об этом сообщила в своем Telegram-канале народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Сырский увольняет генерала Красильникова, просто выбрасывает его», – написала она.

В сентябре 2024 г. Следственный комитет России возбудил уголовные дела против Красильникова за ряд преступлений в Курской области. Украинский генерал обвиняется по ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 105 (убийство), ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), ст. 222, 222.1, 222.2 (незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 322 (незаконное пересечение госграницы России).

Красильников заочно арестован в России и объявлен в розыск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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