Безуглая сообщила об увольнении украинского генерала Красильникова

В сентябре 2024 г. Следственный комитет России возбудил уголовные дела против Красильникова за ряд преступлений в Курской области. Украинский генерал обвиняется по ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 105 (убийство), ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), ст. 222, 222.1, 222.2 (незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 322 (незаконное пересечение госграницы России).