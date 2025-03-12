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Оппозиционная партия «Демократы» побеждает на выборах в Гренландии

Ведомости

На парламентских выборах в Гренландии побеждает оппозиционная партия Demokraatit («Демократы»), выступающая за проведение референдума о независимости. Она набрала 29,9%. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на официальные результаты голосования.

«Мы не хотим независимости завтра, мы хотим прочного фундамента», – сказал журналистам лидер партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен.

Теперь Нильсен будет вести переговоры с другими политическими силами, чтобы попытаться сформировать правящую коалицию.

На втором месте расположилась центристская партия Naleraq, которая настаивает на скорейшем обретении островом независимости, с результатом 24,5%.

Гренландия – это крупнейший остров Земли с населением около 57 000 человек. Он обладает значительной автономией, однако важнейшие аспекты внешней политики, безопасности и обороны остаются под контролем Копенгагена.

По соглашению с Данией, подписанному в 2009 г., Гренландия может стать независимой лишь после проведения референдума. По данным Reuters, несмотря на то, что большинство населения острова поддерживает идею полного суверенитета, многие все еще сомневаются в том, какие последствия это может иметь для обороны и экономики острова.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал мнение, что Гренландия, будучи автономией Дании, должна стать частью Соединенных Штатов. Он угрожал Дании высокими торговыми пошлинами, если она не откажется от острова. Об этом американский лидер заявил 7 января на пресс-конференции. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ответила, что только жители Гренландии могут решать ее будущее. По ее словам, глава гренландского правительства сказал, что сами жители острова не рассматривают возможность его покупки другой страной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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