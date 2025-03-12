Оппозиционная партия «Демократы» побеждает на выборах в Гренландии

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал мнение, что Гренландия, будучи автономией Дании, должна стать частью Соединенных Штатов. Он угрожал Дании высокими торговыми пошлинами, если она не откажется от острова. Об этом американский лидер заявил 7 января на пресс-конференции. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ответила, что только жители Гренландии могут решать ее будущее. По ее словам, глава гренландского правительства сказал, что сами жители острова не рассматривают возможность его покупки другой страной.