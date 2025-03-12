Оппозиционная партия «Демократы» побеждает на выборах в Гренландии
На парламентских выборах в Гренландии побеждает оппозиционная партия Demokraatit («Демократы»), выступающая за проведение референдума о независимости. Она набрала 29,9%. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на официальные результаты голосования.
«Мы не хотим независимости завтра, мы хотим прочного фундамента», – сказал журналистам лидер партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен.
Теперь Нильсен будет вести переговоры с другими политическими силами, чтобы попытаться сформировать правящую коалицию.
На втором месте расположилась центристская партия Naleraq, которая настаивает на скорейшем обретении островом независимости, с результатом 24,5%.
Гренландия – это крупнейший остров Земли с населением около 57 000 человек. Он обладает значительной автономией, однако важнейшие аспекты внешней политики, безопасности и обороны остаются под контролем Копенгагена.
По соглашению с Данией, подписанному в 2009 г., Гренландия может стать независимой лишь после проведения референдума. По данным Reuters, несмотря на то, что большинство населения острова поддерживает идею полного суверенитета, многие все еще сомневаются в том, какие последствия это может иметь для обороны и экономики острова.
Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал мнение, что Гренландия, будучи автономией Дании, должна стать частью Соединенных Штатов. Он угрожал Дании высокими торговыми пошлинами, если она не откажется от острова. Об этом американский лидер заявил 7 января на пресс-конференции. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ответила, что только жители Гренландии могут решать ее будущее. По ее словам, глава гренландского правительства сказал, что сами жители острова не рассматривают возможность его покупки другой страной.