Нарышкин по телефону обсудил с главой ЦРУ урегулирование кризисных ситуаций

В саудовской Джидде накануне завершились переговоры между делегациями США и Украины. Встреча прошла без участия лидеров двух стран. Представители Киева предварительно согласились на 30-дневное перемирие в конфликте с Россией. Вашингтон пообещал довести эту идею до сведения Москвы. Также американская сторона заявила о немедленном восстановлении обмена разведывательными данными с Украиной и возобновлении военной помощи.