Нарышкин по телефону обсудил с главой ЦРУ урегулирование кризисных ситуаций
11 марта состоялся телефонный разговор между директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным и главой Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом. Об этом сообщили в СВР.
В ходе разговора руководители двух разведывательных служб обсудили возможность поддержания регулярных контактов с целью укрепления международной стабильности и безопасности, а также снижения напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном.
«В ходе общения обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций», – указывается в сообщении.
11 марта Reuters со ссылкой на американского президента Дональда Трампа сообщал, что США и Россия проведут встречи по Украине в ближайшие дни.
В саудовской Джидде накануне завершились переговоры между делегациями США и Украины. Встреча прошла без участия лидеров двух стран. Представители Киева предварительно согласились на 30-дневное перемирие в конфликте с Россией. Вашингтон пообещал довести эту идею до сведения Москвы. Также американская сторона заявила о немедленном восстановлении обмена разведывательными данными с Украиной и возобновлении военной помощи.