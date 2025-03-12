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Нарышкин по телефону обсудил с главой ЦРУ урегулирование кризисных ситуаций

Ведомости

11 марта состоялся телефонный разговор между директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным и главой Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом. Об этом сообщили в СВР.

В ходе разговора руководители двух разведывательных служб обсудили возможность поддержания регулярных контактов с целью укрепления международной стабильности и безопасности, а также снижения напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

«В ходе общения обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций», – указывается в сообщении.

11 марта Reuters со ссылкой на американского президента Дональда Трампа сообщал, что США и Россия проведут встречи по Украине в ближайшие дни.

В саудовской Джидде накануне завершились переговоры между делегациями США и Украины. Встреча прошла без участия лидеров двух стран. Представители Киева предварительно согласились на 30-дневное перемирие в конфликте с Россией. Вашингтон пообещал довести эту идею до сведения Москвы. Также американская сторона заявила о немедленном восстановлении обмена разведывательными данными с Украиной и возобновлении военной помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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