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Лавров исключил опасные для людей компромиссы по украинскому кризису

Ведомости

Россия знает, как избежать опасного для людей компромисса по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

Глава МИД РФ подчеркнул, что для России на первом месте стоит забота о людях, которых киевский режим «лишил исторической памяти». Он напомнил, что в сентябре 2021 г. во время интервью президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о жителях, проживающих по ту сторону линии соприкосновения, заявил, что есть люди и «особи». Лавров также напомнил о высказывании Зеленского, который заявил, что если кто-то из украинцев считает себя частью русской культуры, то им лучше уехать в Россию.

«В контексте этого конкретного кризиса мы знаем, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей», – сказал министр.

Лавров напомнил, что некоторые люди считают, что Украина должна быть восстановлена в границах 1991 г., а Россия должна уйти. Однако территории важны не сами по себе, а потому, что на них живут люди.

11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры между американской и украинской делегациями. Лидеры стран после скандальной встрече в Белом доме в них не участвовали. Обсуждение касалось мирного процесса, безопасности Украины и экономического сотрудничества.

Известно, что представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы. Также американская делегация заявила о немедленном возобновлении обмена разведданными с Украиной и восстановлении военной помощи. Правда, украинская сторона отдельно подчеркнула, что Европа должна участвовать в процессе урегулирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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