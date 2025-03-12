Лавров исключил опасные для людей компромиссы по украинскому кризису
Россия знает, как избежать опасного для людей компромисса по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.
Глава МИД РФ подчеркнул, что для России на первом месте стоит забота о людях, которых киевский режим «лишил исторической памяти». Он напомнил, что в сентябре 2021 г. во время интервью президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о жителях, проживающих по ту сторону линии соприкосновения, заявил, что есть люди и «особи». Лавров также напомнил о высказывании Зеленского, который заявил, что если кто-то из украинцев считает себя частью русской культуры, то им лучше уехать в Россию.
«В контексте этого конкретного кризиса мы знаем, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей», – сказал министр.
Лавров напомнил, что некоторые люди считают, что Украина должна быть восстановлена в границах 1991 г., а Россия должна уйти. Однако территории важны не сами по себе, а потому, что на них живут люди.
11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры между американской и украинской делегациями. Лидеры стран после скандальной встрече в Белом доме в них не участвовали. Обсуждение касалось мирного процесса, безопасности Украины и экономического сотрудничества.
Известно, что представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы. Также американская делегация заявила о немедленном возобновлении обмена разведданными с Украиной и восстановлении военной помощи. Правда, украинская сторона отдельно подчеркнула, что Европа должна участвовать в процессе урегулирования.