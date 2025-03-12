Лавров исключил опасные для людей компромиссы по украинскому кризису

Глава МИД РФ подчеркнул, что для России на первом месте стоит забота о людях, которых киевский режим «лишил исторической памяти». Он напомнил, что в сентябре 2021 г. во время интервью президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о жителях, проживающих по ту сторону линии соприкосновения, заявил, что есть люди и «особи». Лавров также напомнил о высказывании Зеленского, который заявил, что если кто-то из украинцев считает себя частью русской культуры, то им лучше уехать в Россию.