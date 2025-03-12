Кремль анонсировал переговоры Путина и Лукашенко 13 марта
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 13 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В Кремле уточнили, что для Лукашенко это будет первая зарубежная поездка с его переизбрания, следует из сообщения.
На встрече будут обсуждаться вопросы развития стратегического партнерства и проблемы международной повестки. Кроме того, предполагается, что будет подписан ряд документов.
27 февраля Лукашенко заявлял, что встретится с Путиным в Москве, где они «подробно и детально поговорят по всем вопросам».
26 февраля Совет Федерации России ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Стороны обязуются предоставлять друг другу взаимную поддержку при возникновении угрозы суверенитету, конституционному строю или внешним границам Союзного государства.