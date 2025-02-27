Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным в Москве

26 февраля Совет Федерации (СФ) России ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Решение было принято сенаторами единогласно. Подписание этого документа президентами Путиным и Лукашенко состоялось 6 декабря 2024 г. в Минске. Стороны обязуются предоставлять друг другу взаимную поддержку в случае возникновения угрозы суверенитету, конституционному строю или внешним границам Союзного государства. В СФ отмечали, что договор носит оборонительный характер и не направлен против каких-либо стран и объединений.