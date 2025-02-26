Совет Федерации ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

5 февраля президент России Владимир Путин внес законопроект в Госдуму. Директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив Института международных исследований МГИМО Вячеслав Сутырин отмечал, что договор фиксирует новую геополитическую реальность союзных отношений между Россией и Белоруссией. По его словам, страны таким образом готовятся к отражению как военных, так и политических гибридных угроз.