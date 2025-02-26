Совет Федерации ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Совет Федерации ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасностиПо словам Валентины Матвиенко, в нынешней геополитической ситуации этот документ имеет ключевое значение
Совет Федерации РФ ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале верхней палаты российского парламента.
Решение приняли единогласно все присутствовавшие сенаторы. Данный документ был подписан 6 декабря 2024 г. в Минске президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
Согласно условиям договора, стороны обязуются предоставлять друг другу взаимную поддержку всеми способами, которые согласованы и соответствуют международному праву, в случае возникновения угрозы суверенитету, конституционному строю или внешним границам Союзного государства. Для противодействия внешним вызовам РФ и Республика Беларусь обязуются осуществлять совместные действия в политической, военной и других сферах.
Председатель СФ Валентина Матвиенко пояснила, что в нынешней геополитической ситуации этот договор имеет ключевое значение. По ее словам, была проведена большая работа по его подготовке и согласованию.
«Договор носит оборонительный характер и не направлен против каких-либо стран и объединений. Его ратификация укрепляет стратегическое партнёрство России и Белоруссии в рамках Союзного государства», – отметил член комитета СФ по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров.
5 февраля президент России Владимир Путин внес законопроект в Госдуму. Директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив Института международных исследований МГИМО Вячеслав Сутырин отмечал, что договор фиксирует новую геополитическую реальность союзных отношений между Россией и Белоруссией. По его словам, страны таким образом готовятся к отражению как военных, так и политических гибридных угроз.