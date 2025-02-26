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Совет Федерации ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

По словам Валентины Матвиенко, в нынешней геополитической ситуации этот документ имеет ключевое значение
Ведомости

Совет Федерации РФ ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале верхней палаты российского парламента.

Решение приняли единогласно все присутствовавшие сенаторы. Данный документ был подписан 6 декабря 2024 г. в Минске президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Согласно условиям договора, стороны обязуются предоставлять друг другу взаимную поддержку всеми способами, которые согласованы и соответствуют международному праву, в случае возникновения угрозы суверенитету, конституционному строю или внешним границам Союзного государства. Для противодействия внешним вызовам РФ и Республика Беларусь обязуются осуществлять совместные действия в политической, военной и других сферах.

Председатель СФ Валентина Матвиенко пояснила, что в нынешней геополитической ситуации этот договор имеет ключевое значение. По ее словам, была проведена большая работа по его подготовке и согласованию.

«Договор носит оборонительный характер и не направлен против каких-либо стран и объединений. Его ратификация укрепляет стратегическое партнёрство России и Белоруссии в рамках Союзного государства», – отметил член комитета СФ по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров.

5 февраля президент России Владимир Путин внес законопроект в Госдуму. Директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив Института международных исследований МГИМО Вячеслав Сутырин отмечал, что договор фиксирует новую геополитическую реальность союзных отношений между Россией и Белоруссией. По его словам, страны таким образом готовятся к отражению как военных, так и политических гибридных угроз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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