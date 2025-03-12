Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции, в нем примут участие министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
Российский лидер 12 марта работает в Ново-Огареве.
«Мы ожидаем, что помимо обычных рутинных мероприятий он [Путин] проведет [встречу] из серии регулярных совещаний по экономическим вопросам», – сказал Песков.
Состав участников будет «достаточно традиционным». По словам Пескова, Решетников, Силуанов и Набиуллина выступят с докладами о текущей экономической ситуации. Ожидаются также выступления по различным отраслям – в частности, заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. Из открытой части мероприятия – вступительное слово Путина.
Кроме того, президент готовится к официальному визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко, который состоится 13 марта. Планируются российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака. Будет подписан ряд документов и состоится совместная пресс-конференция, уточнил Песков. Ранее в Кремле уточняли, что визит Лукашенко в Россию будет для него первой зарубежной поездкой с момента переизбрания. Сообщалось, что на встрече предполагается обсуждение вопросов развития стратегического партнерства и проблем международной повестки.