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Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции, в нем примут участие министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

Российский лидер 12 марта работает в Ново-Огареве.

«Мы ожидаем, что помимо обычных рутинных мероприятий он [Путин] проведет [встречу] из серии регулярных совещаний по экономическим вопросам», – сказал Песков.

Состав участников будет «достаточно традиционным». По словам Пескова, Решетников, Силуанов и Набиуллина выступят с докладами о текущей экономической ситуации. Ожидаются также выступления по различным отраслям – в частности, заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. Из открытой части мероприятия – вступительное слово Путина.

Кроме того, президент готовится к официальному визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко, который состоится 13 марта. Планируются российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака. Будет подписан ряд документов и состоится совместная пресс-конференция, уточнил Песков. Ранее в Кремле уточняли, что визит Лукашенко в Россию будет для него первой зарубежной поездкой с момента переизбрания. Сообщалось, что на встрече предполагается обсуждение вопросов развития стратегического партнерства и проблем международной повестки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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