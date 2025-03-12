Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Кроме того, президент готовится к официальному визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко, который состоится 13 марта. Планируются российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака. Будет подписан ряд документов и состоится совместная пресс-конференция, уточнил Песков. Ранее в Кремле уточняли, что визит Лукашенко в Россию будет для него первой зарубежной поездкой с момента переизбрания. Сообщалось, что на встрече предполагается обсуждение вопросов развития стратегического партнерства и проблем международной повестки.