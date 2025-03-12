Песков: интервью Путина с блогером Лексом Фридманом не планируется
Интервью президента РФ Владимира Путина с американским блогером Лексом Фридманом не планируется. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Американский блогер и журналист Лекс Фридман заявлял, что находился в Москве во время вчерашней массированной атаки украинских беспилотников на столичный регион. Он написал об этом на своей странице в соцсети X. Блогер добавил, что не пострадал, но находился неподалеку от одного из мест атаки БПЛА.
В январе 2025 г. Фридман заявлял, что хочет приехать в Россию и взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Тогда Песков также сообщал, что интервью с Путиным не планируется.