Блогер Лекс Фридман застал атаку украинских БПЛА в Москве
Американский блогер Лекс Фридман оказался в Москве во время массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион. Он сообщил об этом на своей странице в соцсети X.
«Сейчас я в Москве, скоро поеду в Саудовскую Аравию. Эта массированная атака беспилотников произошла совсем рядом с тем местом, где я нахожусь. Я в порядке», – написал Фридман.
Блогер отметил, что, когда он ездил на Украину, было «несколько опасных моментов» и «сейчас в Москве то же самое». По его мнению, «это не действия двух сторон, которые стремятся к миру». Фридман также заявил, что молится о скорейшем заключении долгосрочного мирного соглашения.
Фридман анонсировал свой визит в Москву 28 февраля. Тогда он говорил, что приедет в Россию после запланированного интервью с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Ранее блогер обещал взять интервью у президента РФ Владимира Путина. В декабре 2024 г. Фридман брал интервью у украинского лидера.