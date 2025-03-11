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Блогер Лекс Фридман застал атаку украинских БПЛА в Москве

Ведомости

Американский блогер Лекс Фридман оказался в Москве во время массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион. Он сообщил об этом на своей странице в соцсети X.

«Сейчас я в Москве, скоро поеду в Саудовскую Аравию. Эта массированная атака беспилотников произошла совсем рядом с тем местом, где я нахожусь. Я в порядке», – написал Фридман.

Блогер отметил, что, когда он ездил на Украину, было «несколько опасных моментов» и «сейчас в Москве то же самое». По его мнению, «это не действия двух сторон, которые стремятся к миру». Фридман также заявил, что молится о скорейшем заключении долгосрочного мирного соглашения.

Фридман анонсировал свой визит в Москву 28 февраля. Тогда он говорил, что приедет в Россию после запланированного интервью с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Ранее блогер обещал взять интервью у президента РФ Владимира Путина. В декабре 2024 г. Фридман брал интервью у украинского лидера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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