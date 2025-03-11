Блогер Лекс Фридман застал атаку украинских БПЛА в Москве

Блогер отметил, что, когда он ездил на Украину, было «несколько опасных моментов» и «сейчас в Москве то же самое». По его мнению, «это не действия двух сторон, которые стремятся к миру». Фридман также заявил, что молится о скорейшем заключении долгосрочного мирного соглашения.