Обещавший взять интервью у Путина блогер Фридман объявил о визите в Москву

Лекс Фридман (имя при рождении – Алексей Федотов) – ведущий научно-популярного подкаста Lex Fridman Podcast на YouTube. Это одно из самых успешных подобных шоу в мире. Его гостями в разное время были ученые, артисты, руководители крупных компаний и президенты стран: Илон Маск, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Мэттью Макконахи, Марк Цукерберг, Канье Уэст и другие. Сам Фридман в основном делает выпуски про технологии и гаджеты, но не чурается и политики.