Обещавший взять интервью у Путина блогер Фридман объявил о визите в Москву
Американский блогер Лекс Фридман заявил, что после запланированного интервью с премьер-министром Индии Нарендрой Моди приедет в Россию. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале. Ранее он обещал взять интервью у президента РФ Владимира Путина.
«После интервью с Моди я еду в Москву», – написал блогер. Фридман сообщил, что возьмет интервью у российского президента 22 января в эфире шоу на YouTube-канале телеведущего Джо Рогана. Фридман, к примеру, уже брал интервью у президента Украины Владимира Зеленского в декабре 2024 г. Он проводил интервью с такими известными личностями, как Илон Маск, Марк Цукерберг и Оливер Стоун.
Лекс Фридман (имя при рождении – Алексей Федотов) – ведущий научно-популярного подкаста Lex Fridman Podcast на YouTube. Это одно из самых успешных подобных шоу в мире. Его гостями в разное время были ученые, артисты, руководители крупных компаний и президенты стран: Илон Маск, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Мэттью Макконахи, Марк Цукерберг, Канье Уэст и другие. Сам Фридман в основном делает выпуски про технологии и гаджеты, но не чурается и политики.
Канал Фридмана на YouTube имеет более 4,5 млн подписчиков. В описании Telegram-канала ведущего говорится, что он свободно владеет русским языком, одно из последних аудиосообщений в нем частично записано на русском. Фридман родился в Чкаловске Таджикской ССР, он имеет еврейско-украинское происхождение, хотя сам называл себя «наполовину украинцем, наполовину русским».
На YouTube-канале Фридмана наиболее популярными остаются интервью с основателем Tesla Илоном Маском, в котором обсуждается возможность существования инопланетных цивилизаций, с создателем блокчейн-системы Ethereum Виталиком Бутериным о будущем криптовалют, с канадским общественником и психологом Джорданом Питерсоном о вере в Бога, а также беседы с президентом США Дональдом Трампом и музыкантом Граймс, который рассказывает о влиянии искусственного интеллекта на музыку.
В феврале 2024 г. российский президент дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который посетил Москву для этой встречи. Карлсон пояснил свой выбор, отметив, что американцы «не понимают» происходящего в России и на Украине. Его решение подверглось критике со стороны некоторых политиков и представителей СМИ, однако журналист заявил, что не чувствует вины и не считает свой поступок предательством. Позднее Карлсон также взял интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова.