Трамп упомянул о минусах для России при прекращении огня
Прекращение огня в украинском конфликте будет иметь смысл для России, но для нее «тоже будет много негативных моментов», заявил президент США Дональд Трамп, не вдаваясь в подробности. Его слова приводит Reuters.
Беседуя с журналистами в Овальном кабинете, американский лидер выразил надежду, что США смогут «добиться прекращения огня со стороны России».
«Я получил несколько позитивных сообщений, но позитивные сообщения ничего не значат. Это очень серьезная ситуация», – отметил Трамп.
На вопрос о возможном давлении на Москву президент США ответил, что может «делать что-то финансово, но это будет очень плохо для России». Он также подчеркнул, что не хочет идти на такие меры, так как стремится к достижению мира.
Трамп заявлял 12 марта, что американские официальные лица направились в Россию для переговоров по Украине. Днем ранее, 11 марта, в саудовской Джидде прошли американо-украинские переговоры. По их итогам было объявлено, что Киев согласился на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по обоюдной договоренности. Вашингтон обязался довести это предложение до Москвы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с прессой 12 марта не исключил вероятные контакты с США на высшем уровне при необходимости. Представитель Кремля при этом говорил, что с американской стороны на тот момент не поступало запроса о переговорах с Путиным.