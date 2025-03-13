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Трамп упомянул о минусах для России при прекращении огня

Ведомости

Прекращение огня в украинском конфликте будет иметь смысл для России, но для нее «тоже будет много негативных моментов», заявил президент США Дональд Трамп, не вдаваясь в подробности. Его слова приводит Reuters.

Беседуя с журналистами в Овальном кабинете, американский лидер выразил надежду, что США смогут «добиться прекращения огня со стороны России».

«Я получил несколько позитивных сообщений, но позитивные сообщения ничего не значат. Это очень серьезная ситуация», – отметил Трамп.

На вопрос о возможном давлении на Москву президент США ответил, что может «делать что-то финансово, но это будет очень плохо для России». Он также подчеркнул, что не хочет идти на такие меры, так как стремится к достижению мира.

Трамп заявлял 12 марта, что американские официальные лица направились в Россию для переговоров по Украине. Днем ранее, 11 марта, в саудовской Джидде прошли американо-украинские переговоры. По их итогам было объявлено, что Киев согласился на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по обоюдной договоренности. Вашингтон обязался довести это предложение до Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с прессой 12 марта не исключил вероятные контакты с США на высшем уровне при необходимости. Представитель Кремля при этом говорил, что с американской стороны на тот момент не поступало запроса о переговорах с Путиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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