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Патрушев: Финляндия вновь становится плацдармом для агрессии против РФ

Ведомости

Территория Финляндии снова становится плацдармом для вероятной агрессии в отношении России, теперь уже под эгидой НАТО, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналу «Национальная оборона».

Помощник президента обратил внимание на параллели между сегодняшней ситуацией и событиями советско-финской войны. По его словам, финские историографы занимаются намеренным искажением причин конфликта 1939-1940 гг., не упоминая о требованиях ультранационалистических сил республики по созданию «Великой Финляндии» и агрессивной пропагандистской политики по захвату советских земель и милитаризации.

Патрушев напомнил, что в то время госграница располагалась лишь в нескольких десятках километров от Ленинграда и Кронштадта. По его словам, советское руководство приложило все возможные дипломатические усилия, чтобы обеспечить безопасность северо-западных рубежей, правительство «до последнего пыталось решить вопрос мирным путем, предлагая территориальный обмен». Но Финляндия не согласилась с мирными предложениями и наращивала военный потенциал, что угрожало безопасности СССР «и в особенности жизнедеятельности Ленинграда».

«Сегодня мы видим схожую ситуацию – территория Финляндии вновь превращается в плацдарм для потенциальной агрессии против России, теперь уже под эгидой НАТО», – подчеркнул он.

В ходе интервью председатель Морской коллегии также отметил необходимость напомнить финнам о том, что Финский залив не принадлежит какой-либо одной стране. Патрушев заявил, что все государства обязаны придерживаться норм международного морского права.

В сентябре 2024 г. минобороны Финляндии предложило разместить командный пункт сухопутных войск НАТО в городе Миккели вблизи российской границы. Было отмечено, что среди задач командования сухопутных войск альянса – планирование, подготовка и руководство операциями сухопутных войск в Северной Европе. В мирное время эшелон также несет ответственность за обучение.

В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД РФ предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО после вступления республики в альянс. Президент РФ Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к Североатлантическому альянсу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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