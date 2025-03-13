Патрушев: Финляндия вновь становится плацдармом для агрессии против РФ
Территория Финляндии снова становится плацдармом для вероятной агрессии в отношении России, теперь уже под эгидой НАТО, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналу «Национальная оборона».
Помощник президента обратил внимание на параллели между сегодняшней ситуацией и событиями советско-финской войны. По его словам, финские историографы занимаются намеренным искажением причин конфликта 1939-1940 гг., не упоминая о требованиях ультранационалистических сил республики по созданию «Великой Финляндии» и агрессивной пропагандистской политики по захвату советских земель и милитаризации.
Патрушев напомнил, что в то время госграница располагалась лишь в нескольких десятках километров от Ленинграда и Кронштадта. По его словам, советское руководство приложило все возможные дипломатические усилия, чтобы обеспечить безопасность северо-западных рубежей, правительство «до последнего пыталось решить вопрос мирным путем, предлагая территориальный обмен». Но Финляндия не согласилась с мирными предложениями и наращивала военный потенциал, что угрожало безопасности СССР «и в особенности жизнедеятельности Ленинграда».
«Сегодня мы видим схожую ситуацию – территория Финляндии вновь превращается в плацдарм для потенциальной агрессии против России, теперь уже под эгидой НАТО», – подчеркнул он.
В ходе интервью председатель Морской коллегии также отметил необходимость напомнить финнам о том, что Финский залив не принадлежит какой-либо одной стране. Патрушев заявил, что все государства обязаны придерживаться норм международного морского права.
В сентябре 2024 г. минобороны Финляндии предложило разместить командный пункт сухопутных войск НАТО в городе Миккели вблизи российской границы. Было отмечено, что среди задач командования сухопутных войск альянса – планирование, подготовка и руководство операциями сухопутных войск в Северной Европе. В мирное время эшелон также несет ответственность за обучение.
В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД РФ предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО после вступления республики в альянс. Президент РФ Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к Североатлантическому альянсу.