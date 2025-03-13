Патрушев: Финляндия вновь становится плацдармом для агрессии против РФ

Патрушев напомнил, что в то время госграница располагалась лишь в нескольких десятках километров от Ленинграда и Кронштадта. По его словам, советское руководство приложило все возможные дипломатические усилия, чтобы обеспечить безопасность северо-западных рубежей, правительство «до последнего пыталось решить вопрос мирным путем, предлагая территориальный обмен». Но Финляндия не согласилась с мирными предложениями и наращивала военный потенциал, что угрожало безопасности СССР «и в особенности жизнедеятельности Ленинграда».