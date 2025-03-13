Песков рассказал о формате предстоящей встречи Путина с Лукашенко
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко поговорят с глазу на глаз, после чего состоятся переговоры в формате официального завтрака, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Лукашенко находится в России с официальным визитом 13 марта, напомнил Песков.
«Путин побеседует со своим белорусским коллегой один на один. Затем будут российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака», – сообщил он.
Представитель Кремля также отметил, что планируется подписание документов и совместная пресс-конференция двух лидеров. Песков подчеркнул, что Белоруссия является самым близким союзником России.
«Страна, с которой нас объединяет Союзное государство – самый развитый интеграционный формат на пространстве бывшего Советского Союза, формат новой генерации, основанный на принципах взаимной выгоды и взаимного уважения, учета интересов друг друга. Все процессы продолжаются, повестка дня более чем богатая», подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Визит Лукашенко в Москву стал первой зарубежной поездкой президента Белоруссии после его переизбрания. Кремль сообщал, что на предстоящей встрече с Путиным будут обсуждаться вопросы развития стратегического партнерства и проблемы международной повестки.