Песков рассказал о формате предстоящей встречи Путина с Лукашенко

«Страна, с которой нас объединяет Союзное государство – самый развитый интеграционный формат на пространстве бывшего Советского Союза, формат новой генерации, основанный на принципах взаимной выгоды и взаимного уважения, учета интересов друг друга. Все процессы продолжаются, повестка дня более чем богатая», подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.