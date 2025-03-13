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Песков рассказал о формате предстоящей встречи Путина с Лукашенко

Ведомости

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко поговорят с глазу на глаз, после чего состоятся переговоры в формате официального завтрака, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Лукашенко находится в России с официальным визитом 13 марта, напомнил Песков.

«Путин побеседует со своим белорусским коллегой один на один. Затем будут российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака», – сообщил он.

Представитель Кремля также отметил, что планируется подписание документов и совместная пресс-конференция двух лидеров. Песков подчеркнул, что Белоруссия является самым близким союзником России.

«Страна, с которой нас объединяет Союзное государство – самый развитый интеграционный формат на пространстве бывшего Советского Союза, формат новой генерации, основанный на принципах взаимной выгоды и взаимного уважения, учета интересов друг друга. Все процессы продолжаются, повестка дня более чем богатая», подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Визит Лукашенко в Москву стал первой зарубежной поездкой президента Белоруссии после его переизбрания. Кремль сообщал, что на предстоящей встрече с Путиным будут обсуждаться вопросы развития стратегического партнерства и проблемы международной повестки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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