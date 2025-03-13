Генпрокуратура: Польша 11 раз отказала России в выдаче обвиняемых

13 февраля стало известно, что группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой внесла в нижнюю палату обновленную редакцию законопроекта, который позволит привлекать к ответственности россиян, находящихся за рубежом и не подлежащих экстрадиции «зачастую по политическим мотивам».