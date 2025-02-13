Уголовные дела на россиян за рубежом хотят передавать в иностранные государства

За что могут экстрадировать

Выдача обвиняемых в уголовных преступлениях, как правило, осуществляется на основании договора между государствами. Экстрадировать или нет запрашиваемое лицо – суверенное право страны.

В России решение о выдаче иностранного гражданина или лица без гражданства, обвиняемого в совершении преступления или осужденного судом, принимается генпрокурором или его заместителем. Человек при этом имеет право на обжалование этого решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Согласно ст. 464 УПК РФ российская сторона отказывает в выдаче разыскиваемых лиц, совершивших преступление вне пределов страны, в случае если это лицо является гражданином России, если человеку предоставлено политическое убежище в России или если на момент получения требования уголовное преследование не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение из-за истечения срока давности или по другому законному основанию. Кроме того, отказывают в экстрадиции, в случае если в отношении лица, выдача которого требуется, в России за то же преступление был вынесен приговор или постановление о прекращении производства по делу, вступившее в законную силу.