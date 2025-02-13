Уголовные дела на россиян за рубежом хотят передавать в иностранные государства

Уголовные дела на россиян за рубежом хотят передавать в иностранные государстваИнициатива не приведет к желаемому результату, если деяние не считается преступлением в другом государстве, которое еще и может быть недружественным
Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой («Единая Россия») внесла в нижнюю палату 11 февраля обновленную редакцию законопроекта, который позволит привлекать к ответственности россиян, находящихся за рубежом и не подлежащих экстрадиции «зачастую по политическим мотивам».
Изменения вносятся ст. 458 Уголовно-процессуального кодекса (направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования за пределами территории России). Сейчас Генпрокуратура может направить материалы уголовного дела в компетентные органы другого государства только в отношении иностранцев, которые нарушили закон на территории России. Депутаты же предлагают расширить функционал ведомства, позволив Генпрокуратуре направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности россиян, совершивших преступления и скрывающихся от закона за границей.
«Инициатива расширяет возможности прокуратуры в реализации принципа неотвратимости наказания. Будем и дальше совершенствовать наше законодательство, чтобы тем, кто совершил преступления в нашей стране, куда бы они ни пытались скрыться, не осталось шансов уйти от ответственности за содеянное», – написал в своем Telegram-канале один из соавторов законопроекта, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
Первая версия законопроекта
2 августа 2024 г. депутаты тем же составом внесли в Госдуму первую версию проекта закона о привлечении к ответственности скрывшихся за рубежом россиян, нарушивших закон. 21 декабря того же года в думской базе опубликовали отзыв правительства, в котором говорилось, что из проектируемых положений не ясно, «кто и на каком этапе уголовного судопроизводства должен оценить возможность или невозможность судебного разбирательства в отсутствие подсудимого, а также каким процессуальным документом оформляется соответствующее решение». Там же отмечалось, что Белый дом поддерживает инициативу при условии ее доработки. После депутаты отозвали законопроект, 10 февраля его сняли с рассмотрения Госдумы.
Актуальная редакция статьи «не позволяет в надлежащей мере обеспечивать неотвратимость ответственности обвиняемых, включая подсудимых, скрывающихся за границей, в том числе постоянно проживающих там граждан России, в выдаче которых РФ иностранным государством отказывается зачастую по политическим мотивам», уточняется в пояснительной записке к проекту.
При этом предлагаемые поправки учитывают, что за рубеж могут передаваться уголовные дела с запросами об осуществлении уголовного преследования в отношении подозреваемых и обвиняемых независимо от их гражданства, от стадии уголовного судопроизводства (досудебной или судебной), а также от места совершения подпадающего под юрисдикцию РФ преступления (в России или за границей). Кроме того, в международных договорах предусмотрены случаи передачи или возвращения лица вместе с передаваемым делом либо вслед за переданным делом в запрашиваемое государство, говорится там же.
За что могут экстрадировать
Выдача обвиняемых в уголовных преступлениях, как правило, осуществляется на основании договора между государствами. Экстрадировать или нет запрашиваемое лицо – суверенное право страны.
В России решение о выдаче иностранного гражданина или лица без гражданства, обвиняемого в совершении преступления или осужденного судом, принимается генпрокурором или его заместителем. Человек при этом имеет право на обжалование этого решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Согласно ст. 464 УПК РФ российская сторона отказывает в выдаче разыскиваемых лиц, совершивших преступление вне пределов страны, в случае если это лицо является гражданином России, если человеку предоставлено политическое убежище в России или если на момент получения требования уголовное преследование не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение из-за истечения срока давности или по другому законному основанию. Кроме того, отказывают в экстрадиции, в случае если в отношении лица, выдача которого требуется, в России за то же преступление был вынесен приговор или постановление о прекращении производства по делу, вступившее в законную силу.
Обязательства государств по организации уголовного преследования в случаях, предусмотренных новой редакцией закона, установлены многими двусторонними и многосторонними международными договорами России, уточняется в пояснительной записке к проекту.
Инициатива депутатов актуальна, поскольку число иностранцев, в выдаче которых в Россию отказывают, «неуклонно растет», оценил в беседе с «Ведомостями» управляющий партнер КА Pen & Paper Алексей Добрынин. «И в случае, когда иностранное государство подтверждает свою готовность провести судебный процесс на своей территории, безусловно, важна роль Генпрокуратуры в определении, насколько можно доверять этому государству, будет ли возможность контролировать результаты уголовного судопроизводства, включая назначение иностранному гражданину справедливого наказания», – считает он.
Начало спецоперации и 2022 год были ознаменованы массовым убытием релокантов из страны и многие из них поддерживали риторику против курса властей, напоминает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Есть лица, которые совершали преступления как на территории России, так и за ее пределами. Возникал вопрос о возможности привлечения их к ответственности с учетом их физического отсутствия в стране. Новый законопроект призван эту коллизию разрешить», – пояснил он.
Недружественные отказы
В конце 2023 г. Генпрокуратура сообщила о том, что компетентные органы иностранных государств за 11 месяцев 2023 г. отказали в удовлетворении 101 запроса ведомства о выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, писали «Ведомости». Там подчеркивали, что 36 из всех отказов было получено по политическим мотивам, которые «зачастую касаются лиц, которые обвиняются в убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью, участии в деятельности организации, которая признана в России террористической, вооруженном формировании, а также в особо крупном мошенничестве, незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, и других тяжких преступлениях».
При этом Генпрокуратура отметила положительную динамику со стороны государств «дальнего зарубежья»: более трети экстрадированных в Россию были именно оттуда. Всего в этом году российской стороне выдали 126 лиц. Что касается запросов о правовой помощи по уголовным делам, то в 195 из 293 случаев помогли коллеги «из-за дальнего рубежа». Например, из Сербии и Черногории в октябре 2023 г. было доставлено в Москву по одному обвиняемому. Турция и Бразилия помогают российским прокурорам по запросам о разрешении транзитной перевозки выдаваемых лиц.
Но есть несколько проблем: во-первых, не во всех странах одинаковая концепция уголовного преследования за одни и те же деяния, говорит Горбунов. Более того, одни и те же действия, признаваемые в одних странах преступными, в других могут не формировать даже состава административного правонарушения, подчеркнул юрист. Поэтому действия компетентных органов власти могут не привести к желаемому результату, предупреждает он.
Второй фактор – это дружественность государств и их готовность сотрудничать. «Предположу, что значительная часть государств даже при наличии договоров об экстрадиции с высокой долей вероятности не будет предпринимать вообще никаких действий в отношении законно находящихся на ее территории лиц по запросу властей России», – заключил Горбунов.
Для реализации процессуальных действий, возложенных на Генпрокуратуру, необходимы как минимум двусторонние международные соглашения, говорит партнер консалтингового бюро Т&M Гарегин Митин. «Однако прогнозирую, что недружественные государства останутся недружественными и в этом отношении. А некоторые как бы дружественные могут и отказать», – соглашается Митин.