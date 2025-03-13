Экс-министр Карабаха Варданян прервал голодовку в СИЗО
Бывший госминистр уже несуществующей Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян, который находится в СИЗО в Баку c сентября 2023 г., объявил, что прервал свою 23-дневную голодовку. Заявление об этом было обнародовано его семьей.
Варданян отметил, что хорошо себя чувствует, но все же принял решение приостановить голодовку «по многим причинам». Он также призвал всех, кто выражал протест вместе с ним таким методом последовать его примеру.
В заявлении Варданян обозначил цели – среди них намерение показать, что вместо суда идет судилище, и судят не одного бывшего госминистра, а всех армян и само государство.
19 февраля Варданян объявил голодовку в знак протеста против судебного процесса в Азербайджане, в рамках которого он является обвиняемым в финансировании терроризма и других преступлениях.
Бывшего госминистра задержали 19 сентября 2023 г. после начала боевых действий в Нагорном Карабахе. Ему предъявлено обвинение по ст. 214.1 (финансирование терроризма), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп и участие в их деятельности) и 318.1 (пересечение границы Азербайджана без установленных документов) УК АР. Бывшему госминистру грозит до 14 лет лишения свободы, вину он не признает.
С 5 по 25 апреля 2024 г. Варданян уже проводил голодовку, протестуя против «незаконного задержания и политически мотивированного преследования».