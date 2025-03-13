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Экс-министр Карабаха Варданян прервал голодовку в СИЗО

Ведомости

Бывший госминистр уже несуществующей Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян, который находится в СИЗО в Баку c сентября 2023 г., объявил, что прервал свою 23-дневную голодовку. Заявление об этом было обнародовано его семьей.

Варданян отметил, что хорошо себя чувствует, но все же принял решение приостановить голодовку «по многим причинам». Он также призвал всех, кто выражал протест вместе с ним таким методом последовать его примеру.

В заявлении Варданян обозначил цели – среди них намерение показать, что вместо суда идет судилище, и судят не одного бывшего госминистра, а всех армян и само государство.

19 февраля Варданян объявил голодовку в знак протеста против судебного процесса в Азербайджане, в рамках которого он является обвиняемым в финансировании терроризма и других преступлениях.

Бывшего госминистра задержали 19 сентября 2023 г. после начала боевых действий в Нагорном Карабахе. Ему предъявлено обвинение по ст. 214.1 (финансирование терроризма), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп и участие в их деятельности) и 318.1 (пересечение границы Азербайджана без установленных документов) УК АР. Бывшему госминистру грозит до 14 лет лишения свободы, вину он не признает.

С 5 по 25 апреля 2024 г. Варданян уже проводил голодовку, протестуя против «незаконного задержания и политически мотивированного преследования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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