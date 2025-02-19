Варданян объявил голодовку в знак протеста против суда в Азербайджане

Варданяна задержали 19 сентября 2023 г. после начала боевых действий в Нагорном Карабахе. Ему предъявлено обвинение по ст. 214.1 (финансирование терроризма), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп и участие в их деятельности) и 318.1 (пересечение границы Азербайджана без установленных документов) УК АР. Бывшему госминистру грозит до 14 лет лишения свободы, вину он не признает. С 5 по 25 апреля 2024 г. Варданян уже проводил голодовку, протестуя против «незаконного задержания и политически мотивированного преследования».