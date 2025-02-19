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Варданян объявил голодовку в знак протеста против суда в Азербайджане

Ведомости

Экс-руководитель компании «Тройка диалог» и бывший госминистр уже несуществующей Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян объявил голодовку в знак протеста против судебного процесса в Азербайджане, в рамках которого он является обвиняемым в финансировании терроризма и других преступлениях. Заявление обнародовано его семьей.

«Вчера я принял решение заявить протест в форме голодовки против судебного фарса. Это мой ответ на грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского процессуального права», – говорится в Telegram-канале Варданяна.

Бывший госминистр считает незаконным проведение процесса в военном трибунале, а не в гражданском суде. Он также утверждает, что не получил полного доступа к материалам дела, а на его адвоката оказывают психологическое давление.

«422 тома на азербайджанском языке, на изучение которых мне отвели всего 21 рабочий день, при этом материалы были засекречены как государственная тайна», – заявил Варданян.

Кроме того, сообщает бывший госминистр, ему не позволяют вызвать свидетелей защиты и подать жалобы на нарушения, допущенные в ходе следствия и суда. Варданян призвал мировых лидеров, правозащитников и СМИ обратить внимание на эту ситуацию.

Варданяна задержали 19 сентября 2023 г. после начала боевых действий в Нагорном Карабахе. Ему предъявлено обвинение по ст. 214.1 (финансирование терроризма), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп и участие в их деятельности) и 318.1 (пересечение границы Азербайджана без установленных документов) УК АР. Бывшему госминистру грозит до 14 лет лишения свободы, вину он не признает. С 5 по 25 апреля 2024 г. Варданян уже проводил голодовку, протестуя против «незаконного задержания и политически мотивированного преследования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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