Варданян объявил голодовку в знак протеста против суда в Азербайджане
Экс-руководитель компании «Тройка диалог» и бывший госминистр уже несуществующей Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян объявил голодовку в знак протеста против судебного процесса в Азербайджане, в рамках которого он является обвиняемым в финансировании терроризма и других преступлениях. Заявление обнародовано его семьей.
«Вчера я принял решение заявить протест в форме голодовки против судебного фарса. Это мой ответ на грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского процессуального права», – говорится в Telegram-канале Варданяна.
Бывший госминистр считает незаконным проведение процесса в военном трибунале, а не в гражданском суде. Он также утверждает, что не получил полного доступа к материалам дела, а на его адвоката оказывают психологическое давление.
«422 тома на азербайджанском языке, на изучение которых мне отвели всего 21 рабочий день, при этом материалы были засекречены как государственная тайна», – заявил Варданян.
Кроме того, сообщает бывший госминистр, ему не позволяют вызвать свидетелей защиты и подать жалобы на нарушения, допущенные в ходе следствия и суда. Варданян призвал мировых лидеров, правозащитников и СМИ обратить внимание на эту ситуацию.
Варданяна задержали 19 сентября 2023 г. после начала боевых действий в Нагорном Карабахе. Ему предъявлено обвинение по ст. 214.1 (финансирование терроризма), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп и участие в их деятельности) и 318.1 (пересечение границы Азербайджана без установленных документов) УК АР. Бывшему госминистру грозит до 14 лет лишения свободы, вину он не признает. С 5 по 25 апреля 2024 г. Варданян уже проводил голодовку, протестуя против «незаконного задержания и политически мотивированного преследования».