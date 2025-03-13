Путин: Россия вложила в экономику Белоруссии около $4,5 млрд

В декабре 2024 г. в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске Путин также заявлял, что Россия инвестировала в белорусскую экономику более $4 млрд. Российский лидер тогда отметил, что на Россию приходится свыше половины белорусского внешнеторгового баланса. В свою очередь для России Белоруссия является четвертым торговым партнером в мире с долей почти 9%.