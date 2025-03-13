Лукашенко: в переговорах по Украине не следует рассчитывать на «что-то великое»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал верить фактам, а не заявлениям и обещаниям по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Нам в этой ситуации [в переговорах по Украине] особо на что-то великое рассчитывать не надо. Нам надо верить фактам, а не заявлениям и обещаниям», – заявил Лукашенко.
По его словам, в геополитических раскладах «видны позитивные тенденции, но они пока не стали трендом».
Лукашенко прибыл в Москву для встречи с Путиным 13 марта. Визит был запланирован заранее и стал первой зарубежной поездкой белорусского лидера после переизбрания в феврале. По итогам переговоров они подписали совместное заявление. Стороны договорились о взаимной защите от необоснованного юридического преследования граждан третьими странами и международными органами юстиции. Москва и Минск также внесли изменения в протокол о равных правах граждан. Был подписан протокол об обмене грамотами о ратификации Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.