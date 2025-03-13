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Лукашенко: в переговорах по Украине не следует рассчитывать на «что-то великое»

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал верить фактам, а не заявлениям и обещаниям по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Нам в этой ситуации [в переговорах по Украине] особо на что-то великое рассчитывать не надо. Нам надо верить фактам, а не заявлениям и обещаниям», – заявил Лукашенко.

По его словам, в геополитических раскладах «видны позитивные тенденции, но они пока не стали трендом».

Лукашенко прибыл в Москву для встречи с Путиным 13 марта. Визит был запланирован заранее и стал первой зарубежной поездкой белорусского лидера после переизбрания в феврале. По итогам переговоров они подписали совместное заявление. Стороны договорились о взаимной защите от необоснованного юридического преследования граждан третьими странами и международными органами юстиции. Москва и Минск также внесли изменения в протокол о равных правах граждан. Был подписан протокол об обмене грамотами о ратификации Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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