ЕС по требованию Венгрии исключил из санкционного списка трех россиян

13 марта газета Financial Times со ссылкой на четырех европейских чиновников сообщала, что Венгрия намерена заблокировать резолюцию о продлении санкций против около 2000 граждан России, если Евросоюз не исключит из списка сооснователя Альфа-банка Михаила Фридмана. Санкции против этих россиян истекают 15 марта, и для их продления необходимо единогласное одобрение всех 27 стран ЕС.