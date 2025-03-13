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ЕС по требованию Венгрии исключил из санкционного списка трех россиян

Ведомости

Европейский союз (ЕС) удовлетворил запрос Венгрии, исключив из санкционного списка трех россиян, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что после исключения из санкционного списка трех граждан РФ, ЕС начал так называемую письменную процедуру, которая откроет путь к шестимесячному продлению санкций против России. Имена исключенных из списка россиян не сообщаются.

По данным агентства, ЕС близок к соглашению о продлении санкций в отношении отдельных граждан РФ, в том числе ряда бизнесменов.

13 марта газета Financial Times со ссылкой на четырех европейских чиновников сообщала, что Венгрия намерена заблокировать резолюцию о продлении санкций против около 2000 граждан России, если Евросоюз не исключит из списка сооснователя Альфа-банка Михаила Фридмана. Санкции против этих россиян истекают 15 марта, и для их продления необходимо единогласное одобрение всех 27 стран ЕС. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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