ЕС по требованию Венгрии исключил из санкционного списка трех россиян
Европейский союз (ЕС) удовлетворил запрос Венгрии, исключив из санкционного списка трех россиян, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники издания рассказали, что после исключения из санкционного списка трех граждан РФ, ЕС начал так называемую письменную процедуру, которая откроет путь к шестимесячному продлению санкций против России. Имена исключенных из списка россиян не сообщаются.
По данным агентства, ЕС близок к соглашению о продлении санкций в отношении отдельных граждан РФ, в том числе ряда бизнесменов.
13 марта газета Financial Times со ссылкой на четырех европейских чиновников сообщала, что Венгрия намерена заблокировать резолюцию о продлении санкций против около 2000 граждан России, если Евросоюз не исключит из списка сооснователя Альфа-банка Михаила Фридмана. Санкции против этих россиян истекают 15 марта, и для их продления необходимо единогласное одобрение всех 27 стран ЕС.