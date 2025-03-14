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Встреча Путина и президента Таджикистана состоится 17 марта в Москве

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 17 марта проведет встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Ожидается, что в ходе встречи президенты обсудят перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства и союзничества между Россией и Таджикистаном. Кроме того, запланирован обмен мнениями по важным региональным вопросам.

Лидеры стран также в режиме видеоконференции примут участие в церемонии начала строительства международного образовательного центра для одаренных детей и государственного русского драматического театра имени поэта Владимира Маяковского в Душанбе.

В сообщении говорится, что по итогам визита Рахмона в Москву будет подписан ряд двусторонних документов.

24 февраля Путин и Рахмон провели телефонный разговор. Оба лидера выразили удовлетворение высоким уровнем взаимодействия между странами и акцентировали внимание на необходимости дальнейшего развития сотрудничества в таких сферах, как торгово-экономические связи, культурно-гуманитарные инициативы и вопросы безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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