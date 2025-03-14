Встреча Путина и президента Таджикистана состоится 17 марта в Москве
Президент РФ Владимир Путин 17 марта проведет встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Ожидается, что в ходе встречи президенты обсудят перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства и союзничества между Россией и Таджикистаном. Кроме того, запланирован обмен мнениями по важным региональным вопросам.
Лидеры стран также в режиме видеоконференции примут участие в церемонии начала строительства международного образовательного центра для одаренных детей и государственного русского драматического театра имени поэта Владимира Маяковского в Душанбе.
В сообщении говорится, что по итогам визита Рахмона в Москву будет подписан ряд двусторонних документов.
24 февраля Путин и Рахмон провели телефонный разговор. Оба лидера выразили удовлетворение высоким уровнем взаимодействия между странами и акцентировали внимание на необходимости дальнейшего развития сотрудничества в таких сферах, как торгово-экономические связи, культурно-гуманитарные инициативы и вопросы безопасности.