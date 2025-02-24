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Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Оба лидера выразили удовлетворение высоким уровнем взаимодействия между странами и акцентировали внимание на необходимости дальнейшего развития сотрудничества в таких сферах, как торгово-экономические связи, культурно-гуманитарные инициативы и вопросы безопасности.

Путин и Рахмон договорились о том, что соответствующие поручения будут направлены правительствам, министерствам и ведомствам обеих стран.

Кроме того, по данным Кремля, президенты условились о графике личных контактов.

24 февраля Путин также провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. В Кремле пояснили, что беседа была продолжительной и носила «теплый и дружеский характер».

Путин сообщил председателю КНР о недавних российско-американских контактах. Китайская сторона выразила поддержку диалогу между Россией и США и готовность помочь в поиске мирного решения конфликта на Украине. Также в Кремле пояснили, что российско-китайские внешнеполитические отношения не зависят от внешних факторов и не направлены против кого-либо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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