Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана
Президент РФ Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Оба лидера выразили удовлетворение высоким уровнем взаимодействия между странами и акцентировали внимание на необходимости дальнейшего развития сотрудничества в таких сферах, как торгово-экономические связи, культурно-гуманитарные инициативы и вопросы безопасности.
Путин и Рахмон договорились о том, что соответствующие поручения будут направлены правительствам, министерствам и ведомствам обеих стран.
Кроме того, по данным Кремля, президенты условились о графике личных контактов.
24 февраля Путин также провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. В Кремле пояснили, что беседа была продолжительной и носила «теплый и дружеский характер».
Путин сообщил председателю КНР о недавних российско-американских контактах. Китайская сторона выразила поддержку диалогу между Россией и США и готовность помочь в поиске мирного решения конфликта на Украине. Также в Кремле пояснили, что российско-китайские внешнеполитические отношения не зависят от внешних факторов и не направлены против кого-либо.