Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана

Путин сообщил председателю КНР о недавних российско-американских контактах. Китайская сторона выразила поддержку диалогу между Россией и США и готовность помочь в поиске мирного решения конфликта на Украине. Также в Кремле пояснили, что российско-китайские внешнеполитические отношения не зависят от внешних факторов и не направлены против кого-либо.