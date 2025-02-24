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Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщило Центральное телевидение Китая. Информацию о «продолжительной» беседе, которая носила «теплый и дружеский характер», позже подтвердили в Кремле.

«Владимир Путин проинформировал председателя КНР о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах. С китайской стороны выражена поддержка начавшемуся диалогу России и США, а также готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Утверждается также, что российско-китайская внешнеполитическая связка «не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо».

Кроме того, сообщили в Кремле, в ходе разговора лидеры обсудили пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, культуры, образования и спорта. Подтвержден также график будущих встреч на высшем уровне в связи с празднованием в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и торжественными мероприятиями в Пекине по случаю 80-й годовщины победы над Японией и завершения Второй мировой войны.

24 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал, что у Путина сегодня состоится международный телефонный разговор. Представитель Кремля напомнил, что на прошлой неделе глава российского государства заявлял о намерении сообщить партнерам о контактах с США. Сегодняшний разговор будет как раз «в русле этих намерений», пояснил Песков.

12 февраля Путин провел продолжительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они обсуждали перезапуск российско-американских отношений и конфликт вокруг Украины. 18 февраля также состоялась встреча делегаций РФ и США, без участия лидеров двух стран, в Эр-Рияде. В частности, стороны тогда договорились назначить официальных лиц от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине. Представители Киева и Европы во встрече в Эр-Рияде не участвовали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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