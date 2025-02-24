Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

12 февраля Путин провел продолжительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они обсуждали перезапуск российско-американских отношений и конфликт вокруг Украины. 18 февраля также состоялась встреча делегаций РФ и США, без участия лидеров двух стран, в Эр-Рияде. В частности, стороны тогда договорились назначить официальных лиц от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине. Представители Киева и Европы во встрече в Эр-Рияде не участвовали.