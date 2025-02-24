Скажет ли Китай свое слово по украинскому урегулированию

Любопытно, что президент Украины Владимир Зеленский на фоне его все сильнее осложняющихся отношений с Трампом стал в последнее время сам говорить о возможной роли Китая в мирном процессе. Год назад называвший КНР не иначе как «инструментом в руках Путина», теперь Зеленский считает возможным привлечение Пекина за стол переговоров с оговоркой, если там «будут готовы взять на себя ответственность» за гарантии безопасности и помощи Киеву. А сам Ван И во время встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Мюнхене сказал о том, что «Китай готов работать с Украиной для устранения неблагоприятных факторов, продвижения двухсторонних отношений и развития делового сотрудничества».