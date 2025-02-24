Скажет ли Китай свое слово по украинскому урегулированию

Скажет ли Китай свое слово по украинскому урегулированиюКНР видит после Эр-Рияда «окно для достижения мира», но финально роль Пекина пока не определена
Президент России Владимир Путин планирует «в ближайшее время» обсудить ход начавшихся в середине февраля переговоров между Москвой и Вашингтоном с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков. Это будут не первые контакты с китайской стороной на эту тему.
В Йоханнесбурге 19 февраля на полях встречи министров иностранных дел G20 глава МИД РФ Сергей Лавров успел провести беседу с китайским коллегой Ван И. Среди прочего они обсуждали отношения с США и украинский кризис, а также был анонсирован визит китайского министра в Москву. На самом саммите китайский министр выразил точку зрения Пекина на начавшийся диалог США и России.
Ван И, в частности, отметил, что в настоящее время «открывается окно для достижения мира». «Хотя позиции всех сторон не совпадают и трудно найти простые решения сложных проблем, диалог лучше конфронтации, а мирные переговоры лучше войны», – констатировал он. Ван И напомнил и о выдвинутых Си в апреле 2024 г. четырех принципах урегулирования конфликта – уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности, воздерживаясь от поиска корыстной выгоды, не подливать масла в огонь, создать условия для восстановления мира и уменьшить негативное воздействие на мировую экономику.
При этом Ван И отметил, что Китай «поддерживает все усилия», направленные на достижение мира на Украине, включая «недавний консенсус, достигнутый США и Россией». Под этим в китайском сегменте понимают озвученные госсекретарем Марко Рубио итоги диалога: восстановление нормальной работы дипломатических миссий в Вашингтоне и Москве, назначение высокопоставленной переговорной группы для работы над завершением конфликта, возможное экономическое сотрудничество России и США после урегулирования, а также продолжение активных переговоров.
Еще на полях Мюнхенской конференции среди большинства официальных лиц и экспертов сложился консенсус: большинство пусть и сомневались в том, что Китай будет вовлечен в мирный процесс на ранних стадиях, но почти наверняка сыграет определенную роль. Вице-президент неправительственного пекинского центра изучения Китая и глобализации Виктор Гао уверен, что Пекин «определенно будет способствовать переговорам». Но, по его мнению, вместо ожиданий увидеть китайскую делегацию в Эр-Рияде КНР будет стараться завлечь участников переговоров на свою территорию (и, по данным источников WSJ, такое предложение уже поступало ранее, но его отвергла американская сторона, хотя официально это не подтверждалось).
Старший полковник в отставке и научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо в Мюнхене заявил South China Morning Post, что у Китая есть «достаточно мощи», чтобы внести свой вклад в выстраивание поствоенного порядка. По данным The Economist, США теоретически допускают вариант размещения бразильских и китайских миротворцев на Украине, так как участие незападных сил может способствовать установлению более прочного мира. Европейские миротворцы, по словам Чжоу, могут быть расценены Россией как еще одна форма размещения войск НАТО. Китай же участвует с 1990-х гг. в миротворческих операциях под эгидой ООН в горячих точках, преимущественно в африканских странах.
Несмотря на заинтересованность Пекина в окончании конфликта на Украине, в КНР на разных уровнях возникают опасения, что Россия может начать дрейф в сторону США, говорит главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина. И такое сближение может негативно отразиться для КНР на балансе сил в этом треугольнике, отмечает она.
Это косвенно подтверждают публикации в китайской прессе. Декан школы международных отношений Нанкинского университета Чжу Фэн обращает внимание на скорость развития диалога России и США, в том числе на высоком уровне в Саудовской Аравии, что может означать уже наличие у сторон некоего консенсуса. При этом Чжу Фэн добавляет, что если администрация Трампа считает, что она может с помощью уступок России по Украине и Европе склонить Москву совместно противостоять Китаю, то Белый дом «действительно недооценивает влияние китайской дипломатии».
Также 22 февраля в КНР был опубликован доклад «Китайско-российские отношения в новую эпоху», сообщало «Синьхуа». Там повторяется популярный в официозе тезис последних лет, что отношения стран переживают лучшие времена и стали примером для взаимодействия мировых держав. А помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь на презентации доклада заявил, что у российско-китайских отношений сейчас «открываются новые исторические возможности и еще более блестящие перспективы развития».
При этом в Китае позволяют существовать и скептическим настроениям относительно перспектив России, которые расходятся с официальной позицией. Видное место здесь занимает ранее строивший в западных СМИ негативные прогнозы относительно вероятного «проигрыша» Москвы в украинском конфликте профессор-русист Пекинского университета Фэн Юйцзюнь. В интервью шанхайскому порталу The Paper он выделил три цели Москвы в ходе переговорного процесса в Эр-Рияде. Среди них – поменять свое «очень плохое» международное положение, которое сложилось после начала спецоперации, использовать фактор переговоров для демонстрации российскому обществу, что конфликт не превратил страну в изгоя, а также возможность реализовать надежды добиться от администрации Трампа уступок по Украине и снятию санкций.
При этом, по мнению Фэна, Белый дом хотел бы «как можно скорее завершить конфликт на Украине», заключив отдельно от союзников мир с Россией. Это позволит Вашингтону снизить издержки, которые он нес, оказывая поддержку Украине и союзникам в Европе. Кроме того, такой сценарий поможет Трампу продемонстрировать еще раз свое «политическое мастерство», считает Фэн.
Любопытно, что президент Украины Владимир Зеленский на фоне его все сильнее осложняющихся отношений с Трампом стал в последнее время сам говорить о возможной роли Китая в мирном процессе. Год назад называвший КНР не иначе как «инструментом в руках Путина», теперь Зеленский считает возможным привлечение Пекина за стол переговоров с оговоркой, если там «будут готовы взять на себя ответственность» за гарантии безопасности и помощи Киеву. А сам Ван И во время встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Мюнхене сказал о том, что «Китай готов работать с Украиной для устранения неблагоприятных факторов, продвижения двухсторонних отношений и развития делового сотрудничества».