Песков: Путин проведет международный телефонный разговор 24 февраля
У президента России Владимира Путина 24 февраля состоится международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
По его словам, Путин на прошлой неделе заявлял о намерении сообщить государственным партнерам о контактах с США. Сегодняшний разговор будет проходить «в русле этих намерений», пояснил Песков.
Кроме того, Песков отметил, что у президента в течение дня запланировано несколько встреч – одна открытая и несколько непубличных.
21 февраля стало известно, что промежуточных контактов Путина и президента США Дональда Трампа до встречи не планируется.
12 февраля Путин провел продолжительный телефонный разговор с Трампом. Беседа президентов продолжалась полтора часа. Сообщалось, что во время разговора Путин пригласил американского коллегу посетить Москву.