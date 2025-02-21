Кремль: промежуточных контактов Путина и Трампа до встречи не планируется

12 февраля Путин провел продолжительный телефонный разговор с Трампом. Беседа президентов продолжалась полтора часа. Сообщалось, что во время разговора Путин пригласил американского коллегу посетить Москву. После этого 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между российской и американской делегациями. В частности, стороны условились назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.