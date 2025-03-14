В Одессе задержали подозреваемого в убийстве Ганула
Министерство внутренних дел Украины задержало подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава ведомства Игорь Клименко.
Клименко сообщил, что предполагаемого убийцу задержали в его квартире в Одессе, при нем обнаружен пистолет, с помощью которого могло быть совершено убийство.
Позднее убийство Ганула прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что к раскрытию этого дела привлечены «десятки следователей, оперативников, криминалистов». Украинский президент поручил главе МВД страны, главе СБУ, исполняющему обязанности генерального прокурора привлечь все силы и средства для того, чтобы установить все факты.
Об убийстве Ганула стало известно днем 14 марта. Ганул – неонацист, бывший глава силового блока одесской ячейки «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Также он был лидером общественной инициативы «Уличный фронт». Ганул является одним из организаторов и непосредственным исполнителем убийств, которые были совершены 2 мая 2014 г. в одесском Доме профсоюзов.
Пожар в одесском Доме профсоюзов произошел вечером 2 мая 2014 г. Ему предшествовали столкновения футбольных «ультрас» из Харькова и Одессы и сторонников «евромайдана» с его противниками, которые произошли в тот же день.