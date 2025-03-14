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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве Ганула

Ведомости

Министерство внутренних дел Украины задержало подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава ведомства Игорь Клименко.

Клименко сообщил, что предполагаемого убийцу задержали в его квартире в Одессе, при нем обнаружен пистолет, с помощью которого могло быть совершено убийство.

Позднее убийство Ганула прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что к раскрытию этого дела привлечены «десятки следователей, оперативников, криминалистов». Украинский президент поручил главе МВД страны, главе СБУ, исполняющему обязанности генерального прокурора привлечь все силы и средства для того, чтобы установить все факты.

Об убийстве Ганула стало известно днем 14 марта. Ганул – неонацист, бывший глава силового блока одесской ячейки «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Также он был лидером общественной инициативы «Уличный фронт». Ганул является одним из организаторов и непосредственным исполнителем убийств, которые были совершены 2 мая 2014 г. в одесском Доме профсоюзов.

Пожар в одесском Доме профсоюзов произошел вечером 2 мая 2014 г. Ему предшествовали столкновения футбольных «ультрас» из Харькова и Одессы и сторонников «евромайдана» с его противниками, которые произошли в тот же день.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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