В Одессе убили одного из организаторов поджога дома профсоюзов Демьяна Ганула
В Одессе убили одного из организаторов поджога дома профсоюзов в Одессе, активиста Демьяна Ганула. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
По его словам, расследованием убийства активиста будет заниматься министр внутренних дел Игорь Клименко. Кроме того, сформирована следственная группа «из лучших работников», которая уже направляется в Одессу.
В город направляется и глава национальной полиции, добавил он.
13 марта ЕСПЧ признал Украину виновной в бездействии при событиях в Одессе в 2014 г. ЕСПЧ постановил, что после инцидента на Украине не было проведено должное расследование нападения.
Пожар в одесском Доме профсоюзов произошел вечером 2 мая 2014 г. Ему предшествовали столкновения футбольных «ультрас» из Харькова и Одессы и сторонников «евромайдана» с его противниками, которые произошли в тот же день.