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В Одессе убили одного из организаторов поджога дома профсоюзов Демьяна Ганула

Ведомости

В Одессе убили одного из организаторов поджога дома профсоюзов в Одессе, активиста Демьяна Ганула. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, расследованием убийства активиста будет заниматься министр внутренних дел Игорь Клименко. Кроме того, сформирована следственная группа «из лучших работников», которая уже направляется в Одессу.

В город направляется и глава национальной полиции, добавил он.

13 марта ЕСПЧ признал Украину виновной в бездействии при событиях в Одессе в 2014 г. ЕСПЧ постановил, что после инцидента на Украине не было проведено должное расследование нападения.

Пожар в одесском Доме профсоюзов произошел вечером 2 мая 2014 г. Ему предшествовали столкновения футбольных «ультрас» из Харькова и Одессы и сторонников «евромайдана» с его противниками, которые произошли в тот же день.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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