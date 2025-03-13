ЕСПЧ признал Украину виновной в бездействии при событиях в Одессе в 2014 году
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в непринятии мер при пожаре в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 г. Это следует из информации на сайте ЕСПЧ.
«Суд единогласно постановил, что имело место нарушение ст. 2 Конвенции [ЕСПЧ] в связи с неспособностью государства-ответчика сделать все, что можно было бы разумно ожидать от него, для предотвращения насилия в Одессе 2 мая 2014 г. и прекращения этого насилия после его вспышки», – говорится в решении суда.
Согласно ст. 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, каждому лицу гарантируется право на жизнь, никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления. Также лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, когда оно является результатом необходимого применения силы.
ЕСПЧ постановил, что после инцидента на Украине не было проведено должное расследование нападения.
Пожар в одесском Доме профсоюзов произошел вечером 2 мая 2014 г. Ему предшествовали столкновения футбольных «ультрас» из Харькова и Одессы и сторонников «евромайдана» с его противниками, которые произошли в тот же день. Потасовки закончились разрушением палаточного лагеря активистов «антимайдана» на Куликовом поле, после чего те попытались укрыться в Доме профсоюзов. Радикалы блокировали выход из здания.
В результате стычек и пожара погибли 48 человек. Следствие на Украине так и не назвало виновных в трагедии. В апреле 2015 г. первый замгенпрокурора Украины Владимир Гузырь заявил, что пожар в здании стал «следствием массовых беспорядков». Украинское расследование не подтвердило версии умышленного поджога и использования хлороформа.