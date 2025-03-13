ЕСПЧ признал Украину виновной в бездействии при событиях в Одессе в 2014 году

Пожар в одесском Доме профсоюзов произошел вечером 2 мая 2014 г. Ему предшествовали столкновения футбольных «ультрас» из Харькова и Одессы и сторонников «евромайдана» с его противниками, которые произошли в тот же день. Потасовки закончились разрушением палаточного лагеря активистов «антимайдана» на Куликовом поле, после чего те попытались укрыться в Доме профсоюзов. Радикалы блокировали выход из здания.