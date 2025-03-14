Макрон поручил нарастить производство вооружений и боеприпасов

По данным производителей, производственные мощности действительно выросли. Компания Dassault увеличила выпуск истребителей Rafale в три раза и теперь выпускает пять самолетов в месяц. В Safran заявляют, что способны удвоить или утроить производство управляемых бомб. KNDS нарастила выпуск бронетехники со 100 до 350 единиц в год, а в перспективе планирует довести этот показатель до 450 единиц ежегодно.