Макрон поручил нарастить производство вооружений и боеприпасов
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал представителей оборонной промышленности ускорить темпы производства вооружений, передает радиостанция Europe 1.
Как напоминает радиостанция, три года назад Макрон объявил о переходе к «военной экономике», однако, несмотря на значительное увеличение объемов производства, предприятия сталкиваются с перенасыщением субподрядчиков и нехваткой финансирования.
По данным производителей, производственные мощности действительно выросли. Компания Dassault увеличила выпуск истребителей Rafale в три раза и теперь выпускает пять самолетов в месяц. В Safran заявляют, что способны удвоить или утроить производство управляемых бомб. KNDS нарастила выпуск бронетехники со 100 до 350 единиц в год, а в перспективе планирует довести этот показатель до 450 единиц ежегодно.
Однако, как отмечают представители отрасли, оборонный сектор испытывает нехватку ресурсов. Субподрядчики не успевают за спросом, а банковские структуры не всегда готовы поддерживать расширение производства. Промышленники заявляют, что для увеличения объемов выпуска необходимы твердые заказы от государства, а не просто намерения их оформить.
Переход к созданию стратегических запасов вооружений потребует значительных финансовых обязательств со стороны французского правительства. Сейчас Париж ежегодно выделяет на оборону 50 млрд евро, однако для выхода на требуемый уровень производства этих средств может оказаться недостаточно.
Европейским членам НАТО потребуются десятилетия, чтобы модернизировать свою оборонную промышленность, сообщал Bloomberg 13 марта. Для укрепления оборонного потенциала континента странам альянса придется увеличить ежегодные инвестиции на сумму от $340 млрд до $720 млрд.
6 марта на саммите ЕС Европейская комиссия предложила создать механизм финансирования национальных оборонных расходов, а также предоставить государствам кредиты на оборонные нужды на сумму до 150 млрд евро.