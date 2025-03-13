Bloomberg: перевооружение Европы может занять десятилетия

Призыв к перевооружению прозвучал на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном сокращении обязательств Вашингтона по обеспечению безопасности Европы. Он потребовал от союзников увеличить военные расходы до 5% ВВП, тогда как большинство европейских стран пока не достигли даже целевого показателя в 2% ВВП. Аналитики Bloomberg предупреждают, что зависимость Европы от военной поддержки США настолько велика, что без нее континентальная оборона может оказаться под угрозой в течение нескольких недель.