Bloomberg: перевооружение Европы может занять десятилетия
Европейским членам НАТО потребуются десятилетия, чтобы модернизировать свою оборонную промышленность, сообщает Bloomberg. Для укрепления оборонного потенциала континента странам альянса придется увеличить ежегодные инвестиции на сумму от $340 до $720 млрд.
Аналитики Bloomberg отмечают, что европейским государствам необходимо не менее $200 млрд только на закупку бронетехники и авиации у крупнейших производителей, включая BAE Systems, Airbus, Boeing, Saab и General Dynamics.
Призыв к перевооружению прозвучал на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном сокращении обязательств Вашингтона по обеспечению безопасности Европы. Он потребовал от союзников увеличить военные расходы до 5% ВВП, тогда как большинство европейских стран пока не достигли даже целевого показателя в 2% ВВП. Аналитики Bloomberg предупреждают, что зависимость Европы от военной поддержки США настолько велика, что без нее континентальная оборона может оказаться под угрозой в течение нескольких недель.
Отчет подчеркивает, что ускоренное перевооружение Европы сталкивается с серьезными препятствиями: военно-промышленный комплекс европейских стран имеет огромную задолженность перед подрядчиками, а существующие цепочки поставок уже перегружены растущим спросом. Кроме того, в отрасли ощущается острая нехватка квалифицированных кадров, что ограничивает возможности по наращиванию производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Эксперты считают, что в ближайшие годы Европа не сможет полностью компенсировать отставание, а процесс модернизации вооруженных сил займет десятилетия.
7 марта Bloomberg писал, что Европа в случае нападения продержится несколько недель без поддержки США. По данным источников в оборонных ведомствах Евросоюза (ЕС), нехватка войск, средств ПВО и боеприпасов приведет к тому, что без американской поддержки европейская оборона сможет сдерживать крупное вторжение лишь в течение нескольких недель.
6 марта на саммите ЕС Европейская комиссия предложила создать механизм финансирования национальных оборонных расходов, а также предоставить государствам кредиты на оборонные нужды на сумму до 150 млрд евро.