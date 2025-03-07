Bloomberg: оборона Европы продержится несколько недель без поддержки США

По данным источников в оборонных ведомствах Евросоюза (ЕС), нехватка войск, средств ПВО и боеприпасов приведет к тому, что без американской поддержки европейская оборона сможет сдерживать крупное вторжение лишь в течение нескольких недель. Даже при том, что полный вывод войск США из Европы представляется маловероятным, любое сокращение их присутствия скажется на боеспособности союзников. НАТО в значительной степени зависит от американских систем связи, разведки, логистики и стратегического руководства. В настоящее время рассматриваются сценарии, при которых США могут значительно сократить участие в европейской безопасности, что вынудит союзников искать альтернативные решения, пишет издание.