Bloomberg: оборона Европы продержится несколько недель без поддержки США
Европа в случае нападения продержится несколько недель без поддержки США, сообщает Bloomberg со ссылкой на военных аналитиков.
По данным источников в оборонных ведомствах Евросоюза (ЕС), нехватка войск, средств ПВО и боеприпасов приведет к тому, что без американской поддержки европейская оборона сможет сдерживать крупное вторжение лишь в течение нескольких недель. Даже при том, что полный вывод войск США из Европы представляется маловероятным, любое сокращение их присутствия скажется на боеспособности союзников. НАТО в значительной степени зависит от американских систем связи, разведки, логистики и стратегического руководства. В настоящее время рассматриваются сценарии, при которых США могут значительно сократить участие в европейской безопасности, что вынудит союзников искать альтернативные решения, пишет издание.
Оборонные ведомства европейских стран держат в секрете точные данные о запасах вооружений, но, по неофициальным оценкам, запасы авиационных ракет и боеприпасов в регионе могут быстро иссякнуть без американских поставок. В случае интенсивных боевых действий ПВО окажется неспособной обеспечить достаточную защиту, а дефицит снарядов может стать критическим уже в первые дни конфликта.
Кроме того, европейская оборонная промышленность по-прежнему сталкивается с нехваткой ключевых ресурсов, таких как производственные мощности для выпуска боеприпасов. Основной объем поставок приходится на США, что подчеркивает зависимость континента. Проблемой остается и нехватка 100 000 военнослужащих и технических специалистов, обладающих необходимыми навыками для ведения современных боевых действий. В условиях стареющего населения этот фактор становится дополнительным вызовом.
При этом страны Европы вынуждены учитывать социальные риски – увеличение военных расходов может привести к сокращению пенсий и социальных программ, что усилит внутреннюю напряженность. Таким образом, устойчивость европейской обороны во многом остается вопросом политического выбора и стратегического планирования.
Накануне, 6 марта, саммит ЕС согласовал план милитаризации Европы на 800 млрд евро. Данное заявление стало первым европейским документом на военную тематику, где не упоминается США. Кроме того, НАТО в данном тексте упоминается лишь один раз.
На саммите ЕС Европейская комиссия предложила создать механизм финансирования национальных оборонных расходов, а также предоставить государствам кредиты на оборонные нужды на сумму до 150 млрд евро. Важное внимание уделено развитию военной промышленности, включая усиление противовоздушной обороны, артиллерийских систем и беспилотных технологий.
6 марта телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность изменения формата участия государства в НАТО. В частности, США может отказаться защищать партнера по альянсу в случае, если эта страна не достигнет порога расходов на оборону.
Американский лидер ранее неоднократно поднимал вопрос о необходимости повышении расходов на оборону странами – участницами альянса. В частности, в январе в беседе с журналистами он заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону с 2% до 5% от их ВВП.