Россия готова предоставить площадку для переговоров Азербайджана и Армении
Россия готова предоставить площадку для переговоров Азербайджана и Армении, чтобы те обсудили все аспекты нормализации отношений и подписали мирный договор, сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства страны.
Кроме того, она заявила, что спецпредставитель министра иностранных дел по содействию армяно-азербайджанской нормализации Игорь Ховаев готов посетить Баку и Ереван для проведения соответсвующих консультаций.
13 марта Армения приняла последние два пункта проекта мирного договора с Азербайджаном, который две страны не могли согласовать пять лет с момента окончания второй карабахской войны осенью 2020 г.
О том, что Армения и Азербайджан согласовали «большую часть» проекта мирного договора накануне заявлений МИДов двух стран, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на открытии международного Глобального форума в Баку. «Мы должны установить мир на Южном Кавказе», – сказал он 12 марта, добавив, что автором соглашения является азербайджанская сторона.