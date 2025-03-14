Россия готова предоставить площадку для переговоров Азербайджана и Армении

О том, что Армения и Азербайджан согласовали «большую часть» проекта мирного договора накануне заявлений МИДов двух стран, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на открытии международного Глобального форума в Баку. «Мы должны установить мир на Южном Кавказе», – сказал он 12 марта, добавив, что автором соглашения является азербайджанская сторона.